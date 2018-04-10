健康城市评价指标出炉 包括空气质量、社会保障等42项

人民网北京4月10日电 近日，全国爱国卫生运动委员会发布了2018版《全国健康城市评价指标体系》，强调健康城市建设秉持“大卫生、大健康”理念。

新版《健康城市评价指标体系》共包括“健康环境”、“健康社会”、“健康服务”、“健康人群”和“健康文化”5个一级指标，“空气质量”、“水质”、“社会保障”、“健身活动”和“妇幼卫生服务”等20个二级指标，以及“15岁以上人群吸烟率”、“孕产妇死亡率”等42个三级指标，涉及到教育部、民政部、住建部等10多个部门的工作。

国家卫生健康委员会疾控局局长毛群安介绍，健康城市的理念是为了应对快速城市化带来的健康新问题，推进城市的可持续发展应运而生的。2007年起，我国在卫生城镇创建工作的基础上，借鉴世界卫生组织经验，开始试点探索健康城市建设工作。2016年，全国爱国卫生运动委员会印发了《关于开展健康城市健康村镇建设的指导意见》，并确定了北京市西城区等38个国家卫生城市(区)作为全国健康城市建设首批试点城市。

“评价工作是健康城市建设的重要内容和有力抓手。”中国健康教育中心主任李长宁称，2018版指标体系以2016年评价为基础开发，其变化主要体现在四个方面：一是更加凸显“大卫生、大健康”理念和“将健康融入所有政策”方针，将部分其他部门原有指标替换为与健康联系更为名密切的指标，例如将“高中阶段教育毛入学率”替换为“学生体质监测优良率”，将“亿元GDP安全生产事死亡率”替换为“职业健康检查覆盖率”；二是更加强调深化医药卫生体制改革的重点任务，例如新增了“每万人口全科医生数”等指标；三是更加突出防治结合和结果导向，例如将慢性病管理指标替换为“重大慢性病过早死亡率”；四是依据新时期健康问题的变化趋势调整指标，例如就当前我国肿瘤发病趋势，设置了“肿瘤年龄标化发病率变化幅度”指标，以变化幅度衡量城市相关工作。

复旦大学健康传播研究所教授傅华对此指出，健康城市建设不仅要看城市发展水平是否能够维护和保障人群的健康，还应重视每个城市在促进人群健康工作的过程以及与以前比较所取得的成效，从而起到鼓励和推进健康城市不断发展的作用。（实习生尹莉娜）

健康城市评价指标体系架构

※注释：将根据“健康细胞”建设进展情况适时纳入评价。