为什么喝了一杯甘蔗汁险些就送命？

民间有言：清明蔗毒过蛇！这句俗语可得重视，武汉市食品药品监督管理局专家康康姐特别提醒，这所谓“清明蔗”并不是指清明节前后所有上市的甘蔗，而是指的特殊的有毒甘蔗。而前几天就有一对情侣踏青途中，喝了路边摊的一杯鲜榨甘蔗汁，双双中毒，医生通过洗胃等抢救措施，才让两人脱离生命危险。

那么，“特殊的有毒甘蔗”到底是指什么样的甘蔗呢？

康康姐说，其实，主要是霉变的“红心甘蔗”。每年中秋节前后，甘蔗收获上市，但是，这些甘蔗会一直持续到清明节前后才会卖完。当甘蔗收获以后，捆扎起来，在运输和储存的过程中，如果环境通风不畅、阴暗潮湿，霉菌就会开始对甘蔗产生攻击。这些霉菌就是甘蔗节菱孢霉。

原本这些霉菌没有什么毒性，健康的甘蔗身上也会携带，不会导致人中毒，但是，如果它们打入了甘蔗内部，就会产生一种“中暑神经毒素”， 3-硝基丙酸。

3-硝基丙酸的毒性很强而且吸收很快，如果吃了的话，最快几十分钟就会有反应，而大多数人都会在2小时内发作。

轻度中毒的症状，就跟那对情侣一样，会恶心、呕吐、腹痛、腹泻；重度中毒症状，那就比较恐怖了，会抽搐、惊厥、翻白眼、浑身僵直。

康康姐说，最可怕的是，甘蔗中毒没有特效解毒药，治疗的方式只有洗胃和补充电解质。也正是因为这样，所以甘蔗中毒的死亡率会高达10%左右，儿童的死亡率最高。轻度中毒的病人通常不会有后遗症，但幸存的重症患者往往留有残疾。

因为“非死即残”，所以民间就一直流传“清明蔗毒过蛇”的说法，就是提醒大家，这个时期的甘蔗容易变质，最好不要吃。

康康姐最后表示，其实大家也不用太恐慌，因为霉变的“毒甘蔗”很好辨识。

通常，霉变的甘蔗外表会有霉斑，尤其是根部的霉变更加明显，这种甘蔗切开以后，中心是红色或者褐色的，有时还能看到毛茸茸的菌丝。而且，这种霉变的甘蔗还可能会有明显的酒味，吃起来有点酸酸的，这就是因为霉菌发酵糖分的原因。

既然这么好辨识，那为何还是有那么多人会中毒？因为他们绝大多数都是喝的甘蔗汁，最后现榨出来的甘蔗汁是没有办法辨认是否有毒的。

康康姐强调，口感不佳，有红心的甘蔗不要吃，路边流动摊点的甘蔗汁不要喝。