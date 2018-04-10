眼睛水汪汪要注意 女性发病率高

大家经常用“水汪汪”形容眼睛清澈明亮，不过老人眼睛出现这种情况要引起注意，可能得了泪道疾病。

老人爱流泪，可分为生理性和病理性两类。随着年龄增长，眼部周围皮肤松弛，肌肉力量减弱，不仅引起泪小点位置改变，内侧眼角上下泪小点由朝眼内方向变为朝向眼外部，而且泪水排出功能减弱，这是生理原因所致。

由于各种原因导致泪道阻塞或者狭窄，使泪液不能流入鼻腔，是引起病理性流泪的根本原因。其中，慢性泪囊炎最常见，约占泪道引流系统疾病的80%。50岁以上女性发病率高，主要表现为不同程度的流泪，长期如此会出现眼周皮肤潮红、糜烂，挤压鼻侧眼角，有黏液或脓性分泌物流出，且病情易反复，经常擦眼泪容易造成下眼睑外翻，使流泪情况加重。若未及时治疗，会对眼球构成潜在威胁。一旦眼睛受伤或进行白内障、青光眼等老年常见眼病手术，容易发生角膜溃疡和眼内炎。

老人长期出现不同程度的流泪或眼部分泌物增多等情况，建议到正规医院做相关专科检查，如外眼及眼部检查、泪道冲洗、鼻腔检查等，以明确病因。如果确诊为泪囊炎，治疗关键在于药物控制炎症后，采取手术治疗，使阻塞的泪道重新通畅。药物治疗仅能暂时减轻症状，手术是主要治疗方法。

日常保健也很重要。老人要学会正确擦眼泪的方法，不要习惯性地往眼睛下方擦，最好用干净的手帕或纸巾向上并偏向鼻侧，轻轻擦拭眼泪。注意用眼卫生，不要用脏手揉擦眼睛，保持眼部清洁，不与其他人共用毛巾、洗脸盆。定期进行眼部检查，积极治疗易导致泪道堵塞的疾病，如沙眼、睑缘炎、鼻炎等。▲