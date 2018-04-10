柑橘类水果适合放床头 散发香味能助眠

有些水果不光营养美味，放在床头，其发出的气味还能帮助人们入眠。东南大学附属中大医院临床营养科营养师夏朋滨向《生命时报》记者解释，利用味道调节生理机能是“气味疗法”，其历史由来已久，《黄帝内经》及《红楼梦》中都有过描述。现代研究发现，芳香分子能够与人的嗅觉感受器结合，启动一系列化学反应，作用于大脑的边缘系统，即主管情绪的大本营。不同的气味，也发挥着不同的作用。橙子、蜜橘、金桔、橘子、柠檬、柚子等柑橘类水果的果皮中含有散发香味的“苎（音zhù）烯”，能刺激大脑产生α脑电波，使大脑放松，从而助眠。

中医认为，橘子具有理气、除燥、利湿、化痰止咳的作用，其香气可以化湿、醒脾、开窍。睡觉时，闻橘子的香味具有安心凝神的作用，常用于安抚沮丧和焦虑。若是肺不好，晚上咳嗽胸闷而睡不着的人，也可以吃几瓣橘子，既能解渴又能去肺热、帮助入眠。

柚子的香气通过嗅觉到达神经中枢，可消除大脑疲劳，舒缓烦闷情绪，达到助眠的目的。其香气还能加速淋巴细胞排毒，对缓解上班族因压力、熬夜造成的脂肪堆积很有效。

夜晚吸入柠檬的味道，则让人感到舒适安静，很快进入睡眠状态。有研究表明，柠檬的香味可以促进身体产生5-羟色胺，让人感到快乐，同时降低应激激素去甲肾上腺素的水平，平静心情。柠檬中的柠檬烯在芳香疗法的研究中，被证实具有减轻焦虑的作用，常用于提取制作芳香精油。▲（记者 崔玉艳）