底盘轻起步猛刹车不灵 老年代步车很不安全

近年，很多城市出现了电动或燃油动力的三轮、四轮“老年代步车”。这些车虽然挂着代步车的牌子，但内部刹车、油门、挡位一应俱全，俨然是机动车的配置，40~50公里/小时的速度与机动车也没什么区别。

真正的老年代步车是一种医疗器械，速度基本控制在5~10公里/小时以下，以速度低、刹车灵、安全可靠、方便为标准，而且不能在机动车道上行驶。现在路上所谓“老年代步车”主要指以蓄电池或燃油驱动的非法组装、拼装的车辆，并不是规范的名称，是厂家的商业叫法，为满足消费者需要而自行衍生出来的产品。

老年代步车的激增带来了道路交通安全隐患，其危害主要表现在：

1.安全隐患大。“老年代步车”最低离地间隙在16~20厘米，起步猛、底盘轻，容易倾斜；刹车构件多采用抱刹设计，单薄易损，需要很大力量才能刹住，对于反应较慢的老年人非常危险；这些车辆出厂后，没有进行碰撞测试，也没有安全防护措施，危险系数极高；有的老年人还用代步车接送孩子上下学，使儿童也处于危险当中。

2.无牌无证上路行驶。市场销售的“老年代步车”不符合办理车辆注册登记的法规要求，按规定不准上路，也无法取得汽车牌照。然而，部分经销商故意隐瞒消费者，宣称不需要牌照、驾照、保险，随买随走，交管部门不查处。消费者陷入认识误区，不了解驾驶老年代步车是交通违法行为。

3.违章行驶。驾驶者很多没有经过培训，对基本交通法律法规、通行规则不熟悉，在驾驶过程中经常发生闯红灯、占用快车道、乱掉头等违法行为。同时，由于老年代步车动力不足、速度慢，使本就拥堵的道路雪上加霜。

4.非法拉活。个别驾驶者以营利为目的，在车站、医院等地区周边非法拉活，扰乱交通管理秩序，危害乘车人安全。老年代步车信息也没有纳入公安交通管理系统，一旦发生交通事故，乘车人权益没有任何保障，难以获得赔偿。

为保障消费者出行安全，特别提示：

选择合法交通工具出行。希望老年消费者提高安全意识，自觉遵守交通法规，选择合法交通工具出行，做到不购买、不驾驶、不改装、不乘坐老年代步车。

子女不要把“老年代步车”当作礼物送给老人。部分消费者对老年代步车的危害、非法性认识不够，这看似孝顺的举动实则会把父母置于危险的境地。

没有使用就没有市场，消费者不要乘坐非法运营的“老年代步车”，避免损害发生。▲（北京商务中心区工商所供稿）