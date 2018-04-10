教你看懂衣服标签里的安全密码

很多人买衣服只关注款式、价格和材质，却忽略了安全。其实，衣服标签里藏着很多信息，读懂这些“密码”，能让我们买到放心衣服。

每件在市场上出售的衣服都有标签，很多消费者购买后都直接将它剪下扔掉，其实，标签上有很多重要信息，如货号、尺码、成分、产地、洗涤说明等。北京市纺织纤维检验所高级工程师韩军表示，在这些信息中，以A、B、C分类的“安全类别”与健康息息相关，消费者要重点关注。

韩军解释，纺织产品的安全级别是根据国家标准分类的：A类是婴幼儿纺织产品，即年龄在36个月及以下婴幼儿穿着或使用的纺织产品，如尿布、高档内衣、睡衣、床上用品等；B类是直接接触皮肤的纺织产品，即在穿着或使用时，产品的大部分面积直接与人体皮肤接触的纺织产品，如衬衣、T恤衫、裙子、裤子等；C类是非直接接触皮肤的纺织产品，即在穿着或使用时，产品不直接与人体皮肤接触，或仅有小部分面积直接与人体皮肤接触的纺织产品，如外套、窗帘、桌布等。消费者在选购时要看好其安全类别是否符合个人需要及服装种类。

不同类别产品还体现了甲醛含量和酸碱值（pH值）等指标。A类产品的甲醛含量必须低于20毫克/千克，pH值允许在4.0~7.5的偏酸性范围。B类产品甲醛含量低于75毫克/千克，pH值与A类产品一样。C类产品甲醛含量要求低于300毫克/千克，pH值允许在4.0~9.0范围。韩军解释，pH值是溶液酸碱性的度量，一般情况下，人体皮肤的pH值在5.5~7.0之间不等，略呈酸性，皮肤的酸性环境可以抑制某些致病菌的生长繁殖，保护皮肤免遭感染。纺织品的pH值是生产加工过程决定的，皮肤接触了残留在衣服上的酸碱，会导致过敏；纺织品pH值过高或过低，不仅刺激皮肤，还可能使皮肤感染。

韩军建议，挑选贴身衣服时，尽量避免颜色过深的，如大红、大绿、深蓝等，因为颜色越深，衣物在染色过程中使用的染色剂就越多，接触染料中有害物质的机会就越大。▲（记者 潘晓彤）