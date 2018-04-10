精子数量少男人易得病

一项来自意大利的最新研究称，男性精子数量少不仅影响生育能力，还会增加患多种疾病的风险。

新研究由意大利布雷西亚大学内科和男科教授阿尔伯托·弗林博士及其研究小组完成。他们对5177对不孕不育夫妇的相关医学数据展开了梳理分析。参试男性年龄均在30多岁，在接受了精子分析、生殖激素和代谢参数采集等全面健康水平评估后发现，有一半人精子数偏低（每毫升精液中精子数低于1500万）。统计数据表明，这些人较易体重超标或肥胖；患高血压、高血脂的几率比其他男性高20%；好胆固醇水平偏低、坏胆固醇水平偏高的风险也比同龄男性高20%；因睾酮水平偏低导致性腺机能减退的风险是普通男性的12倍；骨密度也普遍偏低。

弗林博士分析指出，代谢综合征增加了精子数偏低男性患上心脏病、中风和糖尿病等疾病的风险，影响寿命。通过改善饮食、积极运动及戒烟戒酒等措施可以改善他们的生活质量。▲（徐 澄）