多上音乐课学习成绩好

当孩子们课业负担较重的时候，音乐课等副课便常被主课挤占。然而，荷兰一项大规模纵向研究发现，多上一些音乐课程能明显提升学生的认知能力，包括推理能力、短期记忆能力、规划能力及自控能力，从而改善学业表现。

该研究由荷兰阿姆斯特丹自由大学研究人员组织开展，对来自不同学校的147名儿童进行了跟踪研究。根据荷兰教育文化科学部制定的结构化音乐教学法及美术教育专家中心的指导意见，这些学校除了常规主课外，还补充性地开设了音乐和视觉艺术课程。课上，学生们既学习理论知识，也进行实践操作。跟踪研究持续了两年半，之后研究人员评估学生们的学业表现及规划、自控和记忆等多项认知能力。结果发现，同只参加常规课程的学生相比，上补充性音乐课程和视觉艺术课程的孩子们学业表现较好，认知能力明显改善。

该研究领导者阿图尔·贾施克博士说：“我们相信，多上音乐课确实能提高孩子的学习成绩，同时他们处理事情的方式也会更聪明。” ▲ （瑞 秋）