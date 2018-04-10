泡次热水澡等于散步30分钟

洗澡是个体力活？是的，英国一项新研究发现，洗一次热水澡，不但能降低血糖峰值，还能大量消耗能量。

英国拉夫堡大学运动生理学家史蒂文·福克纳教授及其研究团队让14名志愿者佩戴血糖监测仪，在40摄氏度恒温的水中泡澡。结果发现，人们在洗澡过程中消耗了大量能量，泡澡一个小时，能量消耗可增加80%。

福克纳教授认为，泡澡带来的这种效果源于“热休克蛋白”。它是人体细胞在应对压力时产生的一种分子，人们锻炼或处于炎热环境中时，体内也会产生这种蛋白质。长期来看，该蛋白增加或可帮助胰岛素工作，提升血糖控制水平和减重，不过在糖尿病人身上，这类蛋白质含量比正常人低。福克纳提醒，通过泡澡耗能有两个前提：洗澡时间和水温。试验显示，要连续泡一个小时的澡，且水温恒定在40摄氏度左右，身体能量消耗才会提升；水温不够的话，效果会相应变差。

虽然参试者在泡热水澡时，每小时平均燃烧了590焦耳的热量，相当于散步30分钟消耗的热量，但在同样的时间长度内，骑自行车燃烧的热量显然更多。因此，研究人员提示，用泡热水澡来控制血糖的方式只适用于那些无法锻炼的人。▲

（潘晓彤）