趁春天，好好养养肝 四种食物养肝护肝

春天，人体肝气旺盛而升发，乃养护肝脏最佳时机。春日养生，应以肝为先。日常饮食中不妨多吃一些养肝食物。

甘荀

粤语方言里习惯叫它作甘荀，实际是再平凡不过的胡萝卜了。胡萝卜有“小人参”的名号，能养肝明目。

你见过的甘荀都是什么颜色的？相信大多数人所见的都是橘红色。然而，在长隆熊猫酒店美食小镇的甘荀还有黄色、紫色，大多有10厘米长，乃意大利品种。它们的出场方式非常独特，错落有致地插在冰块之中，破冰而出，寓意春天万物萌发。食客像从地里拔萝卜似的，将胡萝卜从冰中揪出来，直接张口就能吃。每一个颜色的胡萝卜口感略有不同，却一致地爽口清甜，越吃越过瘾。据厨师说，甘荀每日要新鲜入货，洗净削皮即可食用。

菠菜

从中医角度讲，菠菜性味甘平，能平肝明目，有滋阴润燥、舒肝养血之效，营养价值高，富含类胡萝卜素、维生素C、维生素K。

几乎任何菜市场都能买到的菠菜，其实它并非土生品种，而是舶来品，2000多年前由波斯人栽培，后由尼泊尔人在唐朝时带入中国。最早，它的大名是“菠薐菜”。在不同的地区，菠菜还有其他名号，比如潮汕人称之为“飞龙”。厨师华哥从乡下寻来野菠菜，用上汤“伺候”。他认为新鲜的时蔬不需要太多复杂的烹调，简单、保留住营养即可。唯一需要注意的是，菠菜中的草酸含量较多，烹调前最好先用沸水焯一遍。

鸡肉

优质蛋白质可以修复肝脏，它们就像维修工人，能修复肝细胞。鸡肉、鱼和豆腐等食物中富含优质蛋白，且热量较低。沿江路上的五号茶居近日推出的粤式点心“下午茶套餐”中，就有一份养肝汤水——御品麒麟椰汁炖鸡。

这一碗汤里，除了鸡，还有红枣和枸杞子两大养肝使者加持。枸杞子中含有丰富的胡萝卜素、维生素A、B1、B2、C和钙、铁等，有降低血压、血脂和血糖的作用，能防止动脉粥样硬化，保护肝脏，促进肝细胞再生。厨师用虫草花、猪腱肉、本地鸡、冬菇、红枣、龙眼肉、红杞子、鲜磨椰汁等经猛火炖了三个小时，椰香浓郁，肉质鲜嫩。

番茄

保肝果，是番茄的另一个名字。众所周知，肝生血，西红柿中的类黄酮能降低毛细血管的通透性，防止其破裂，还可预防血管硬化。熊猫酒店美食小镇里的番茄颜色多样，可直接享用。

据介绍，这些番茄是意大利品种，比一般番茄的甜度更高，有绿色、黄色、红色和粉色。有的圆碌碌像小胖墩，有的尖脑袋身材苗条。与其说它是番茄，不如说是水果，咬起来口感爽脆，汁水丰富。（记者曾繁莹）