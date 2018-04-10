清热凉血鱼腥草鸡蛋汤

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：清热凉血解毒

推荐人群：流感预防或初期见咳嗽咯黄痰，发热等症状不严重时。

材料：新鲜鱼腥草10g（干品5g）、鸡蛋1个、姜粒少量（1人份）。

烹调方法：新鲜鱼腥草摘去老根、须，留下嫩白根及叶片，清洗干净，捆扎备用（干品浸泡用煲汤袋装好）。锅内加水500ml，加入姜粒、鱼腥草，滚煮至熟，打入鸡蛋搅拌，少量食盐调味即可。

汤品点评：流感常被误以为普通感冒，但其症状往往比感冒严重，甚至可以夺命。在流感高发的季节，需要注意防寒保暖、勤洗手并增加户外活动以增强体质，此外还要少去人流密集的地方、室内注意开窗通风等。另外，还可注射流感疫苗。

流感时，饮食也以清淡为主，简单的鸡蛋汤有利于补充水分及蛋白质。鱼腥草是一种清热解毒、消痈排脓、利尿通淋的药食两用中药材，在流感初期见咳嗽、咯痰、咽痛、发热时可用。它的鱼腥气味来源于其有效成分——一种叫“癸酰乙醛”的挥发油。动物实验发现，鱼腥草的挥发油及提取物能抑制及阻断流感的复制。除此之外，鱼腥草还有黄酮类化合物、生物碱等其他有效成分，而黄酮类对抗流感病毒也有一些效果。当然，人体与动物之间还是有差距的，中医在防治流感上是有一定功效的，是否有效，与辨证准确、合理用药搭配有关，鱼腥草鸡蛋汤更适合偏风热者。