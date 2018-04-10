儿童弱视 3～6岁治疗最好

医学指导/南方医科大学珠江医院眼科副主任医师徐小平

毕业生小徐在参加一场用人单位组织的笔试之后，被监考人员单独叫走问询，差点就被取消成绩——考场监控摄像拍到他低头思考试题时，频繁地将视线斜向隔壁考生的卷面。然而事情的原委却是小徐眼睛患有间歇性外斜视，集中注意力思考时，眼位会控制不住地发生歪斜。幸好最终澄清了疑点，考试成绩没有受到影响，但小徐坦言，这个眼疾确实经常让他遭遇窘况，比如影响交流、别人误会自己不真诚等等。

这是发生在南方医科大学珠江医院的一个真实病例。该院眼科副主任医师徐小平教授介绍，儿童斜视和由此引发的弱视等问题，患病率大约为3%，大部分人及时治疗可以消除影响，但因延误治疗将眼疾带到成人，从而引发种种尴尬和其他问题的个案也不少。

刚出生的宝宝七成眼位不正

所谓斜视，就是眼位偏离正常位置，不在中央，或偏内，或偏外。徐小平介绍，人们可能不知道，只有30%的新生儿眼位处于正位，而大约67%左右的新生儿其实都是“外斜视”的，还有3%左右是内斜位，不过随着视觉的发育，大部分宝宝的眼位会逐渐回归正位。

内斜视就是人们常说的“斗鸡眼”，其危害性比外斜视更大，但大多与屈光不正或散光有关，有的还伴有弱视。徐小平提醒，如果发现宝宝有斜视的情况，应尽快到正规医院眼科接受检查；排除了假性内斜视的话，完全性调节性的内斜视可以配戴眼镜予以矫正，部分调节性内斜视还需手术矫正剩余的内斜度数。

斜视最直观的危害是影响外观，尤其是儿童期容易产生自卑等心理问题，影响孩子健康成长。其次，更重要的是影响视觉功能，绝大多数斜视患儿没有融合立体视觉，成人后从事航海、航空等特殊工种将会受到限制，影响就职选择。同时，有的斜视虽然不影响自身视物效果，却会影响和别人的正常沟通交流，容易产生误会；如果单眼斜视不治疗的话，还容易发生弱视，影响视觉质量。

斜视影响颜值 弱视损伤视觉

除了部分先天性视觉神经发育不良引起的弱视，后天由于斜视引起的弱视也占很大比例。徐小平介绍，视觉发育期内由于异常视觉经验引起单眼或双眼最佳矫正视力下降，但眼球无器质性病变，双眼视力相差两行以上的现象，医学上称为弱视。

弱视是眼睛发育问题，是视网膜神经细胞、视觉传导通路甚至大脑皮质的视觉中枢发育障碍的严重眼病。导致弱视的原因有很多。单眼斜视，屈光参差（两眼度数相差很大）或高度近视等都可以引起弱视，先天性白内障、先天性眼睑下垂等眼病也可导致形觉剥夺性弱视，也就是说客观上眼球光感被遮盖，影响视觉发育。

儿童弱视莫错过最佳治疗时机

小儿弱视的患病率与斜视大致相同，也在3%左右。如果小儿经检查确诊为弱视，可以进行相应治疗，其中约1/3的弱视，主要是屈光不正引起的弱视，可通过戴眼镜矫正；另外2/3的弱视患儿则需要专科进行进一步治疗。绝大多数儿童弱视是可以治愈的，发现越早，年龄越小，治疗效果越好。

弱视的治疗，首先是消除病因，比如矫正屈光不正，早期治疗先天性白内障或先天性完全性眼睑下垂等。在消除病因之后，针对弱视进行常规的遮盖治疗，效果是很好的。可在医生指导下，按规定时间遮盖优势眼（也即视力正常或视力相对较好的一侧眼睛），强迫弱视眼视物。“就好像停用的机器会生锈涩滞一样，只有运转起来，才能恢复活力；先天视神经发育不良，也需要通过强化锻炼才促进其发育。”如果两眼均有弱视，需要交替遮盖。遮盖时间按轻、中、重度弱视区分，分别是2小时、4小时和6小时。

目前，医学上还可通过光学药物疗法以及弱视仪辅助治疗来缩短疗程。只要患儿依从性较好，能够很好地配合医生的治疗手段，对大多数弱视可以治愈。

值得重视的是，弱视的最佳治疗时机在3~6岁，最迟在10岁；个别病例10岁依然能够取得治疗效果；如果发现太迟，错过了治疗时机，成年后几乎无望治愈，会形成终身的视觉障碍。

红色绿色可刺激新生儿视觉发育

新生儿的视力发育在出生后的一段时间里还在持续进行，再加上由于新生儿无法言语表达，更无从谈起参照，如果发生弱视等眼疾往往十分隐蔽，家长很难及时发现。徐小平提醒，家长一定要重视新生儿的视力筛查。如果观察发现宝宝有频繁眨眼睛、喜欢歪头视物等情况，说明宝宝正在努力进行自我调节，可能需要引起重视；稍大月龄的孩子若有接物时拿不准、拿不稳的情况，也要留意。

有什么办法可以促进新生儿的视觉发育呢？目前一些流行的育儿观念认为，新生儿对黑白两色较为敏感，3个月内的宝宝可以多提供黑白卡等玩具促进发育。徐小平则提出，眼底黄斑部最为敏感的颜色其实是红、绿两色。可以给宝宝多看这两种颜色的玩具、物品等，促进视觉神经的发育。（者周洁莹 通讯员伍晓丹）