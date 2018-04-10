取消门诊输液为何仍“吊瓶林立”

近年来，控制或取消医院门诊输液治疗，已成多地的一项医改举措。广东省深圳市明确要求“除儿童医院外，全市二级以上医疗机构严格控制并逐步取消门诊患者静脉输注抗菌药物和静脉输液”。该市龙岗区12家公立医院已全部取消门诊静脉输液。然而，记者近日走访这12家医院时发现，“吊瓶林立”现象依然存在，不少患者对全面停止门诊输液更是一无所知。

取消门诊输液是一项十分重要的医改举措，它的意义不仅在于控制输液总量，还在于治理抗生素滥用现象。此外，不少常见病、多发病患者动辄跑到大医院输液，加剧了扎堆看病现象，取消门诊输液之所以主要针对二级以上医院，就在于引导更多常见病、多发病患者到二级以下的基层医疗卫生机构就诊。可见，取消门诊输液是一项具有多重好处的医改举措。

但实践中，这项举措难免会遭到一些抵制。患者为了既获得大医院的服务，又不失去输液的机会，可能会向医院提出变通的要求。医院也可能为图利，或者为了减少与患者的冲突，便顺应了患者的要求。医患双方采取了一系列变通举措，譬如很多成年患者被安排到儿童输液区输液，或者将患者转到急诊科后输液。这样一来，不仅“取消门诊输液”被架空，而且急诊和儿科资源被占用。

取消门诊输液这项医改举措在多地推出已有时日，有必要对政策执行情况进行一次评估，看看这些或明或暗的变通措施，究竟是个别现象还是普遍现象，并通过针对性的防范措施，确保这项医改举措得到更好落实。

更要看到，取消门诊输液遭遇变通，也与配套措施不够健全有关。当“这家医院挂不了吊瓶，干脆换家医院”的想法在患者中比较盛行时，敢于变通的医院反而会成为获利者，这不利于这项医改举措的实施。再如，当基层医疗卫生机构没有能力承接需要输液的常见病患者时，对于确需输液又达不到在大医院住院条件的患者，就面临无处可去的尴尬。

通过完善医保付费制度，让敢于坚持原则的医院不吃亏；通过进一步强化基层医疗卫生机构，使基层医疗卫生机构的能力得到大幅提升，常见病患者就不会到大医院去寻求这方面的变通。医改是牵一发动全身的大工程，这项举措需要与其他措施并驾齐驱，方能避免出现表面上取消输液、暗地里仍“吊瓶林立”的现象。