“咖啡书记”的脱贫致富经

图为咖农在新寨万亩咖啡示范园内采摘咖啡豆。

陈海宁摄（新华社发）

云南省保山市，神奇迷人的高黎贡山山脚，壮美旖旎的怒江之畔，有一个名叫新寨的村庄。这个村庄海拔1100米左右，共有500多户农户、1.3万多亩耕地，从前是一个不起眼的小村子。然而这里气候独特，非常适宜种植咖啡。经过多年发展，现在全村99%的农户种植了万亩连片的咖啡，成为中国咖啡种植面积最大的行政村，被誉为“中国咖啡第一村”。

如今，慕名前来保山市高黎贡山旅游度假区管委会潞江镇的这个山村投资、考察、旅游的客人越来越多。王加维，这位带领咖农走上脱贫致富路的新寨村党总支书记，被咖农亲切地称为“咖啡书记”。

关键时刻挑重担

2010年，云南大旱，新寨村损失惨重。2012年，在各级党委政府的关心和支持下，1000余万元重建资金陆续落地新寨，让新寨获得了千载难逢的发展机遇。然而，规划用地需要占用土地，群众工作做不通，工作推不开，一时间资金面临被退回的风险。

关键时刻，潞江镇领导找到了当时在建筑公司担任项目部经理的王加维。一面是一年几十万元收入的工作，驾熟就轻；一面是一摊子没人敢接的棘手工作，举步维艰。在不少人看来，这样的选择并不困难。然而，一心想着满足百姓对美好生活向往的王加维，毅然放弃丰厚的收入，接手这项艰难的任务。从那时起，他带领新寨村村民踏上了一条艰难的大规模发展咖啡之路。

历史上，潞江镇所在的潞江坝地区一直是云南咖啡的主产区。这里光照充足，终年无霜，是中国少有的几个典型的亚热带干热河谷之一，区位优势和资源优势明显。“我的目标是让新寨村成为‘中国咖啡第一村’，成为中国高品质咖啡种植基地。如果做到了，新寨人的致富路也就走实了，新寨人的日子也就过好了。”王加维立下誓言。

规模种植抱成团

新寨村种植咖啡的历史已有半个世纪，但咖农往往各自为战，应对市场能力非常薄弱。随着咖啡价格的起起落落，新寨咖农种植咖啡的信心也发生动摇，咖啡地翻了种、种了翻。

“我们必须做好正确引导，避免盲目翻种，保证咖啡规模，形成应对市场的发展合力。”王加维说。

过去，新寨村基础设施落后，路难走、水难浇，遇上干旱，咖啡产量无法保障。王加维下定决心，要在基础设施建设上下足功夫。6年多来，他争取、落实项目资金3750余万元，垫付资金350余万元，并通过自己设计图纸、采购建筑材料，为村里节省开支近100万元，新建沟渠、道路、喷灌工程、太阳能杀虫灯、村委会大楼等设施。基础设施的极大改善，保证了咖啡产量的稳步提高，为发展规模农业奠定了坚实基础。

但规模种植咖啡不可能一蹴而就。为了实现长期目标，王加维提出“以短养长”的咖啡发展思路，即通过短期收益来保证长期收益。为此，他介绍青壮年劳动力外出务工，邀请技术人员指导芒果、坚果套种，在咖啡林下试种人工菌，筹集资金支持农户发展特色农业，成立养蜂专业合作社。在咖啡价格持续几年低迷的行情下，潞江坝的咖啡从20余万亩缩减到10万亩左右。得益于王加维的“以短养长”策略，新寨咖啡一枝独秀，种植面积保持稳定，咖啡产量得到保障。

提升品质赢市场

量有了，更要有质。

据专家测定，咖啡的最佳生长环境是纬度低、雨量足、阳光适宜、海拔800—1800米的山地。海拔太高则味酸，太低则味苦。潞江坝特殊的地理位置和自然条件，造就了潞江小粒咖啡的独特品质。这里的咖啡具有浓而不苦、香而不烈、略带果酸味三大特点，其口感堪比闻名世界的蓝山咖啡，曾获伦敦市场一等品、尤里卡金奖、中国咖啡之冠等殊荣，被国家质检总局公告为地理标志保护产品，被国家工商总局认定为小粒咖啡证明商标。

新寨村正处在这个咖啡种植区的最佳区域。“我们要对每一个环节严格要求，确保咖啡质量，保证新寨味道的纯正，让大家一提到新寨就想起那种味道，一喝到那种味道就想起新寨。”在王加维看来，咖啡是一种格外娇气的作物，无论是种植施肥还是晾晒加工，任何一个环节的不足，都会导致产品失败。

过去，新寨咖啡由小农种植经营，品质不高，卖不出好价钱。为了提升咖啡品质，王加维邀请农业技术专家到村里开展技术培训和指导，发展咖啡专业合作社，以“公司+合作社+农户”的方式，实行“五统一”：统一品种、统一种植技术、统一生产资料、统一收购、统一加工。

渐渐地，新寨咖啡走上了规模化、规范化的发展道路。目前，新寨村已有合作社5家，咖农入社率达95%，咖啡的品质极大提升，各类产品和原料远销海内外，深受市场青睐。“整个中国能种植咖啡的地方不多，能种出高品质咖啡的地方更少，新寨就是其中之一。”业内专家介绍。

咖啡旅游再启程

新寨咖啡的名气大了，新寨人开始打造文化旅游名片，进一步提升知名度。

“不仅要把咖啡产品卖出去，还要把顾客请进来。”2015年开始，在王加维的努力下，新寨村建设了咖啡体验馆、咖啡文化广场、咖啡观景台等咖啡主题设施，并修建了自行车越野跑道、旅游厕所等设施。

硬件好了，软件也要跟上。通过精心策划和编排，新寨人推出了多个咖啡题材的精品文艺节目，邀请游客与村民一起来体验。村党总支还大力整治环境，开展最干净农户、最清洁小组评比活动，“美丽乡村”建设初见成效。

走进新寨村，山水灵秀、花果漫山、干净整洁、乡风文明淳朴，让人流连忘返。2015年以来，新寨先后承办了三届“中国·保山潞江坝咖啡文化旅游节”、自行车山地越野赛、第二届云南咖啡杯·中国冲煮总决赛相关活动等，来自世界各地的咖啡品质鉴定师、咖啡烘焙能手、骑行爱好者、摄影爱好者相聚新寨，为“中国咖啡第一村”再添风采。