全国健康城市评价指标体系发布

人民网北京4月9日电 （记者白剑峰）国家卫生健康委员会今天举行新闻发布会，介绍《全国健康城市评价指标体系（2018版）》等有关情况。

日前，全国爱卫办委托中国健康教育中心、复旦大学、中国社会科学院研究制定了该指标体系，共包括5个一级指标、20个二级指标、42个三级指标。

我国从2007年开始，在卫生城镇创建工作的基础上，探索健康城市建设工作。2016年7月，经国务院同意，全国爱国卫生运动委员会印发了《关于开展健康城市健康村镇建设的指导意见》，在全国全面启动健康城市健康乡村建设，并将其作为推进健康中国建设的抓手，深入推进。2018版评价指标体系紧扣我国健康城市建设的目标和任务，针对现阶段我国城市发展中的主要健康问题和健康影响因素，特别强调健康城市建设应当秉持“大卫生、大健康”理念，实施“把健康融入所有政策”策略，坚持共建共享，发挥政府、部门、社会和个人的作用，共同应对城市化发展中的健康问题。

国家卫生健康委员会疾病预防控制局局长毛群安强调，健康城市建设的内容涵盖了健康环境、健康社会、健康服务、健康文化、健康人群5个领域。推进健康城市建设，要抓住几个重要方面：一是广泛动员，形成建设的合力；二是夯实基础，建设好健康社区、健康单位、健康学校、健康家庭等“健康细胞”；三是统筹城乡，突出区域的特色；四是要开展科学的评价活动，把健康中国的目标转化为健康城市的建设指标，通过开展评价活动及时总结健康城市建设工作的成效经验，促进健康城市的科学发展。

今年全国爱卫办将组织对各地开展培训工作，并委托第三方专业机构对全国首批38个健康城市试点市进行测试评价，在此基础上，进一步完善指标权重和计算方法后，将对全国所有国家卫生城市开展评价工作。

《 人民日报 》（ 2018年04月10日 13 版）