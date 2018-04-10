民生调查：网络医院进山区 慢病能在村里看

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广东上线网络医院：由企业提供网络平台，由院方提供在线医务人员，在社区医疗中心、农村卫生室、连锁药店等地建立网络就诊点。此外，偏远地区的不少村子也配置上了网络医院设备，山里群众足不出村，就能看上广州的大夫。除了带来及时的救治、便利的转诊，网络医院还使村民的慢病得到了管理。同时，均价几十元的处方，也节省了群众的看病成本。

4月2日上午，广东省第二人民医院应急指挥中心，院长田军章一键敲击之后，与人工智能和互联网应用深度结合的“智慧医院”正式上线。

综合运用物联网、健康云和移动终端的信息化“智慧医院”，为广东省网络医院的建设注入了人工智能的基因。“智慧医院”对病人就诊流程、医院业务流程进行全面再造，通过互联网和人工智能技术实现分级诊疗和医疗资源均等化，让优质医疗资源深入到遥远的山区农村。

村医紧急连线广州医生，救了中风病人

清远市阳山县塘底村的苏观志，75岁了，拒绝住进儿子在镇上买的新房，宁愿住自己的泥砖屋。“我喜欢跟村里的老朋友打牌。”苏观志说。

儿子苏小明却挺发愁：他远在佛山工作，5个妹妹也已外出成家，“老父亲有高血压和气管炎，在村里没人照顾他。”父亲所在的贫困村藏在深山，离县城40多公里，车程1个小时。以前，苏观志病得重了，就得跑到佛山找儿子。

但从2017年开始，苏观志却经常去村医胡金山的村卫生室看病。在这里，打开电脑、戴上耳机，就能看上远在广州的医生，又出主意又开处方，特别方便。

不单是塘底村，整个清远市阳山县159个村的村医诊室，都有这个互联网医院的“神器”。

大崀镇大崀村村医黄洪基，是第一批“触网”的村医。一次，一位村民一瘸一拐地走到他的诊室，话也讲得不利索。黄洪基拿不准情况，就打开电脑，连上了网络医院。“广州的医生注意到他嘴角歪斜，让我给他量血压。血压很高，人家说，中风的可能性很大。”黄洪基立即让患者转诊到县医院，一查，确实是中风。“要是没有网络医院的医生指导，也许就把病人当成风湿骨痛治了。耽误久了，就得留下后遗症。”黄洪基有点后怕地说。

网络医院的另一端，是远在广州的广东省第二人民医院的医生在坐诊。黄洪基说，以前遇到疑难病，只能对患者说一句“去大医院看吧”。现在，村民可以拿着双向转诊单到阳山县人民医院或省二医看病，转诊通道相当顺畅。

无独有偶，塘底村55岁的薛松元患有高血压，半年前突发头晕、眼花，在胡金山的网络接诊点通过视频问诊，被广东省网络医院的医生判断为脑出血，随后被转诊到县医院、广东省二医，顺利得到救治。

企业提供平台，在卫生室、药店建就诊点

中老年人慢性病管理，是网络医院最初的出发点。

田军章是广东省网络医院的创建人。2012年，他牵头向上级申报在社区设立“健康小屋”以促进慢病管理，很快得到了广东省卫生厅的项目经费。同年，医院开始在广州市大小社区设立健康小屋，线上管理25万多人。然而，两年后，经费用尽了。“这时候，我意识到需要有社会资本的投入。”田军章回忆。

巧合的是，广州一家在农村信息化建设领域有多年经验的企业，也在迫切寻找一家三甲医院作为合作伙伴，试水互联网+医疗。双方一拍即合。2014年10月，由政府批复同意试点运行的广东省网络医院挂牌上线运营。田军章说，一台电脑、一部可视化的音视频设备、一部电子血压计、一套诊疗系统，这些构成了接诊点最开始的基础设备。而目前，网络医院由该院提供在线医务人员，由第三方企业提供网络平台，在社区医疗中心、农村卫生室、连锁药店等地建立网络就诊点。

“通过视频通话，患者直接和在线医生交流，完成就医过程。医生根据诊查结果作出判断、开具处方，患者在社区医疗中心或药店拿药。”田军章介绍。

这家医院很快接到了帮扶阳山县的任务。田军章花了近10天的时间，跑遍了该县13个乡镇的159个村。“159名村医，绝大多数只有村医证，极少数有执业医师、助理医师资格，且学历基本都是中专以下。”田军章认为，光靠派医院医生到基层义诊几天，解决不了问题。

网络医院成了最好的对接平台。2015年6月，广东省二医与阳山县人民政府签署协议，共建“医疗卫生服务共同体”。广东省二医与阳山县人民医院，组建了省二医阳医集团。省二医投入资金200余万元，为阳山县所有村子配置了网络医院的设备。

两年来，网络医院问诊近万人次；2017年，县—乡—村双向转诊1220余人次，阳山县人民医院住院病人县外转诊310人次。在广东省二医的帮扶下，阳山县医院开展了46个新项目、新技术。对当地老百姓而言，很多病不用跑到广州看了，甚至很多手术都能在县医院做了。

处方平均70元，98种常见病有诊疗指南

慢病要管理，急病更得救治。广东省二医又投入100余万元，为阳山县人民医院建设了远程心电中心。

今年1月16日，家住阳山县阳城镇周深村的建筑工人陈水生，突然觉得胸痛。他赶到了阳山县人民医院，医生给他戴上了远程心电监护设备。很快，广州的省二医心血管内科主任杜作义在手机上看到了他的心电监护情况。

“这是急性前壁心肌梗塞，需要尽快打通堵塞的血管。”杜作义判断。阳山县人民医院不具备手术治疗条件，杜作义远程指导治疗。患者病情初步稳定后，被紧急送到广东省二医进行血管疏通治疗。

“几乎每个月都有四五例心血管病人通过网络医院转诊。”杜作义说。截至去年底，阳山县医院应用远程心电诊断728人次，发现疑难危重病人43人并转上级医院诊治，提高了心血管系统疾病的诊治率。

网络医院的服务品种在不断增加，布点也在迅速扩展。广东省二医副院长李观明介绍，截至今年1月，网络医院在省内已培训接诊点13790家，建成并上线接诊9062个；有专职网络医生176名，兼职医生553名。

物美价廉的网络医院很受欢迎。在胡金山看来，网络医院医生开的处方在价格上很亲近基层贫困群众。李观明介绍，3年来，网络医院在省内在线接诊人次达到520万人次，开具处方480万张，平均每张金额约70元，远低于广州市普通门诊平均处方金额。开诊至今，无一例纠纷。现在，网络医院还制定出了98种常见病的诊疗指南。

广东省第二人民医院仍在琢磨如何使网络医院进一步深入山区。李观明表示，目前他们已经制定了阳山县网络医院网络分级诊疗技术方案及分级健康管理方案。“慢性阻塞性肺疾病、高血压病、冠心病、脑血管病等慢性病，要做好网络分级诊疗。”李观明说，接下来将推动阳山县开展单病种网络分级诊疗和网络健康管理。

现在，苏观志的高血压和气管炎在村医和网络医院的管理下控制得不错。每隔一段时间，他就跑到村医胡金山那里，量个血压，唠上几句。“小病小灾不用跑远路了，还省下不少钱嘞。”

《 人民日报 》（ 2018年04月10日 13 版）