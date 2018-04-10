今年将是手足口病“高峰年”

从本月起，全市将进入手足口病的高发季节。按照每两年为一个流行周期，预计今年手足口病全国和本市的整体发病流行强度均将高于去年。

昨日，国家卫生健康委员会召开发布会。疾控局局长毛群安在会上介绍，自2010年以来，手足口发病人数一直位列我国法定报告传染病的首位，每年平均报告病例数达到了206万例，因病死亡的人数也位列法定报告传染病的前五位。近些年来，全国手足口病形势也呈现了隔年高发的特点，预计今年全国手足口病整体流行的强度将高于去年，也就是说2018年将是高峰年。最近监测发现3月份全国手足口病报告的病例已经达到2.8万例，是2月份的两倍以上，病例报告数开始上升，这预示着手足口病逐渐进入流行期。国家卫生健康委还发布了《关于加强2018年重点地区手足口病防控工作预警通知》，要求各地卫生和健康部门配合教育部门加强对学校和托幼机构的手足口病防控指导，按照相关疫情处置规范做好爆发和聚集疫情的发现、应对和处置工作。

昨日，北京晨报记者还从市疾控中心了解到，根据本市近年的监测结果，每年4-6月是手足口病的高发季节。此外，10-11月还可出现一个次高峰。按照每两年为一个流行周期，预计2018年本市报告发病人数将高于去年。疾控专家提醒，家长应特别加强儿童手足口病的预防，尤其是3岁以下的小孩更容易发展为重症病例。（记者 徐晶晶）