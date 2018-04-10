春菜多吃五种蔬菜，尝鲜还养生！

菠菜、韭菜、香椿……春季，这些时令蔬菜陆续上市，给人们带来美味尝鲜的同时，也守护着大家的健康。

菠菜护眼明目。菠菜是叶黄素的最佳来源之一，这种营养素对于预防眼睛衰老导致的“视网膜黄斑变性”十分有效。同时，菠菜还是维生素B2和β胡萝卜素的好来源，前者充足时，眼睛不容易布满血丝；后者可以在人体内转变成维生素A，有助预防干眼病。此外，菠菜还富含钾、钙和镁元素，能帮助眼部肌肉增强弹性，减少近视概率。

荠菜能补钙。荠菜营养丰富，其维生素C、类胡萝卜素以及各种矿物质含量较高，尤其值得一提的是，其含钙量高于同等重量的牛奶。荠菜还有一定药用价值，传统医学认为它可用于辅助治疗痢疾、肠炎、胃溃疡等疾病。

莴笋抗过敏。莴笋含丰富的维生素、钙、镁、膳食纤维等成分。研究发现，莴笋中的某种物质可以抵抗因春季过敏而引发的鼻炎，缓解过敏带来的不适。

香椿增加食欲。香椿不仅香味独特，还富含钾、钙、镁等矿物质，其B族维生素的含量在蔬菜中也名列前茅。此外，香椿还含有香椿素等挥发性芳香族化合物，可起到健脾开胃、增加食欲的功效。因为香椿中硝酸盐和亚硝酸盐（储存过程中由硝酸盐转化而来）的含量较高，因此烹调前最好先焯烫一下。

韭菜有助护肝。李时珍把韭菜描述为“肝之菜”，就是因为肝主升发，而韭菜是温性食物，能起到助肝升发的作用。而且，韭菜含有挥发性精油及硫化物等特殊成分，散发出一种独特的辛香气味，有助于疏调肝气，增进食欲，提高消化功能。