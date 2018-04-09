胃不好饮食要特别注意 尽量少吃这11种食物

胃胀、胃痛、嗳气、反酸、腹胀、腹泻……当你出现这些消化不良的症状时，在饮食上要特别注意，尽量少吃以下几种食物。

奶制品。牛奶等奶制品含有乳糖，乳糖不耐受患者等人群无法顺利消化乳糖，因而容易发生腹部胀气。乳糖摄入过量会导致或加重腹泻。

辛辣食物。发生恶心、呕吐或腹泻时，应选择温和的食物，如小米粥，避开辛辣食物，如辣椒、大蒜，以免刺激消化系统，加重呕吐或腹泻症状。

口感酸的食物。胃部不适时，应少吃口感酸的食物，如番茄和柑橘类水果(柠檬、酸橙、橘子和柚子等)，否则会加重泛酸、烧心等症状。

高脂肪食物。脂肪类食物会刺激消化道收缩，极可能减慢胃排空和加重便秘，也可能加速肠胃蠕动，导致或加重腹泻。消化不良时，应该避免吃坚果、肉类和奶酪等高脂肪食物。

油炸食物。与高脂肪食物一样，油炸食品既可能导致腹泻，也可能导致腹胀便秘。原因是，很多油炸食物膳食纤维含量低，不利于肠道健康。

加工食品。一旦发生便秘，应避免吃加工食物。因为精加工的食物缺乏有益肠道蠕动的膳食纤维。另外，加工食品中添加的防腐剂、人工色素或乳糖等成分也会导致消化系统问题，加重消化不良。

含人工甜味剂的食物。人工甜味剂山梨糖醇最容易导致消化不良。山梨糖醇在口香糖和减肥食品等食物中起到增甜作用。山梨糖醇一旦到达大肠，往往会导致腹胀和腹泻。

酒类。感觉恶心反胃时，最不应该喝含酒精饮料，否则容易加重症状。从营养方面看，酒类不含蛋白质、维生素等营养成分。酒精不仅伤害胃而且会影响肝脏代谢。过量饮酒会引起消化不良以及其他健康问题。

含咖啡因食物。咖啡因会刺激胃肠道蠕动，摄入过量可导致腹泻。富含咖啡因的食物有咖啡、茶、巧克力和某些提神饮料。

过甜或过咸食物。太咸或太甜食物会导致胃灼热，加重消化不良。

过热或过冷的食物。这两种食物吃后会让胃产生应激反应，影响胃酸分泌和消化酶作用，从而导致消化系统无法正常工作。

最后，需要提醒大家的是，如果消化不良的问题比较严重，建议及时去医院寻求治疗，同时还可以根据医生建议吃一些助消化的药物。