自创奇葩健身法 神清气爽体康健

在长期的生活实践中，我总结出三种在别人看来颇为奇葩的健身养生法：仰天长啸法、倒行逆施法、白日做梦法。

1.仰天长啸法。我家西墙外便是一片田野，清晨和傍晚，我每天都站在田边，面对着绿油油的地垄，放开喉咙喊上几嗓子，或者引吭高歌吼几句“秦腔”——不管韵律，不论音调，只求喊出胸中的浊气，喊到胸间阵阵发麻为止。每每喊上几嗓后，就觉得耳聪目明，气朗神清，好像全身都重新洗涤了一遍似的，十分痛快。

我这招长啸法是跟我爷爷学的，他老人家一辈子坚持早晚长啸，活到了96岁，算是村中年纪最大的“寿星”了。长啸为何能养生？后来我查阅相关资料才弄明白，原来长啸是一种有节奏地进行体内按摩的活动，属发声疗法的一种。它能增加肺活量，调节人体神经系统，调节一个人的情绪和心理状况。若能常常放声长啸，吐出五脏浊气、怨气，一些不良情绪就会得到很好的释放和发泄，从而使头脑清醒，心旷神怡。

2.倒行逆施法。“倒行逆施”就是指转过身倒行或跑。刚开始，我对倒行还有些不适应，时有眩晕的感觉，后来习惯了就好了。我通过长期摸索，自己发明了四种“倒行养生法”，即倒走、倒跑、倒扭、倒跳。

倒走：就是找一块开阔地，然后转身背向而行。因平时腿脚习惯了前行，突然倒行，腿脚和大脑都要调整过了，无形中锻炼了四肢和大脑。

倒跑：就是在公园的草地上，后退着慢跑。我每天都要坚持倒跑20分钟，觉得跑出的每一步都很坚实、有力，而且有种“成就感”，心里非常舒畅。

倒扭：就是一边倒走，一边扭动身体。我倒扭时，把“二人转”的步调改编了，成了倒扭“二人转”。

倒跳：就是在草地上单脚后跳或者双脚后跳。我在倒跳时，尽量把跳幅变小，以免身体失衡而摔倒。

“倒行逆施”的健身法有很多好处：能使人的身心在运动中求得平衡，通过各种步法使人体的五脏六腑、四肢百骸、关节肌肉、血管神经得到活动，长期坚持能祛病健身。有资料表明，倒行百步有正行万步之功效。现代医学研究也证实，倒走可以调整脊柱、肢体的运动功能，促进血液循环，长期坚持对腰腿酸痛、抽筋、肌肉萎缩、关节炎等有良好辅助治疗效果。倒行还使人体12个经络中不易锻炼的膀胱经和肾经得到了开发。

3.白日做梦法。这是一种简单易行的“想象养生法”，就是抽出空来，经常让自己沉入一种幻想，如白日做梦一样。工作累了或是忙完家务，我就搬把椅子，坐在屋外或小河边，闭上眼睛，开始进入“幻想之旅”。想象确实能给人带来不同的感受：想象蔚蓝的天空，使我胸襟开阔，宁静爽朗；想象开阔的草原，使我心旷神怡，舒畅豪放；想象瑰丽的朝霞，使我焕发青春，心生温暖；想象雄伟的高山，使我意气洋洋，神清气爽……人们都把“白日做梦”视为一种贬义，其实，我倒觉得这种习惯对养生尤其是养神养心颇有好处。

因为长期坚持这三种奇葩健身养生法，我精神状态长年处于“极佳”状态，几乎没有“烦事上心头”的时候，全身清爽，心里轻松，走路、做事都比以前“麻利”多了，而且睡眠有深度，肌体有力度，说话有底气，过去常患的感冒、发烧、神经衰弱等病，现在统统不“沾身”了，百八十斤的米袋子，扛起来就走，连粗气都不喘。家人都觉得我的体质有了突飞猛进的“提高”。