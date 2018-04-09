时间是脑中风康复的关键！发病后8-12周是脑中风康复关键期

脑中风幸存者常伴有运动功能障碍、感觉功能障碍，以及言语、认知或吞咽障碍，他们面临着身体残疾的痛苦和生活信念受挫的双重折磨，他们的家人也承受着巨大的压力和负担。

数据显示，我国每年脑中风新发病例超过200万，有约1100万脑中风幸存者；其中有3/4的幸存者会出现不同程度的残疾，部分或全部丧失独立生活和劳动能力，重度致残者占40%以上。

其实，对于脑中风给生存者所带来的致残，并不是毫无办法。世界卫生组织的数据证实，脑中风康复是经循证医学证实的对降低致残率最有效的方案。早期有效的康复训练有助于减轻残疾程度，预防脑中风后遗症的发生，提高患者的生活质量和适应社会的能力。

时间是脑中风康复的关键。同济大学附属东方医院神经内科主任、脑卒中中心主任李刚教授指出，脑中风后8-12周是患者身体功能障碍的快速恢复期，要抓住这个“康复黄金期”去专业的康复中心进行治疗。遗憾的是，我国42.4%的患者中风后根本没有接受过任何康复治疗。康复缺位的主要原因是，人们对于早期康复治疗的重要性认识不足，康复中心的建设和专业人员的培训无法满足快速增长的康复医疗需求。

在脑中风康复领域，德国模式是公认的国际领先标准。早在2005年，德国就有36.5万名脑中风康复者实现了重新就业，约占康复总人数的45%。到2020年，这一数字将突破41.7万。上海国际医学中心霁达康复中心医疗负责人Paul Schonle教授总结了德国康复模式的三大特点：全方位、多维度的动态治疗系统，精细化的个体康复方案以及兼顾身心的人文关怀。他认为，患者的主观意志对康复周期长短和效果起着非常关键的作用，同时也是为患者设置康复目标的重要参考维度之一。脑中风康复注重恢复患者生活和职业技能的多样性培训，帮助患者克服功能障碍。仅针对不同病情的手指康复训练方案就有100多种。并且在患者病情动态评估的基础上，开展物理疗法、作业疗法、认知疗法、言语疗法和心理疗法等多元化治疗手段。康复中心的诊治目的是提供脑中风患者一个可以重新学习生活技能的“学校”，帮助他们重新掌握生活的技能，恢复独立生活的能力、自信和尊严。