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研究发现：超半数女性认为闺蜜时光更快乐

2018年04月09日14:47 来源：环球网

结婚常被人们看做是人生一大快事，因为终于遇到了可以携手到老，共度余生的那个人。然而，Champneys Health Spa进行的一项调查表示，相比和丈夫整天腻在一起，超50%的英国已婚女性更享受和闺蜜共度的时光。

1517名英国女性参与了此次调查。据悉，女性更加喜欢与闺蜜相处的最根本原因是她们能够相互理解，向对方倾诉或者倾听对方。以下列出了所有的原因：

我们可以无所不谈(57%)

她善于倾听(45%)

我可以对她说一些不能同另一半讲的事(44%)

我们喜欢同样的事物 (41%)

我们可以陪伴对方一起欢笑一起哭 (39%)

我可以做真正的自己(29%)

我们有很多美好的回忆 (29%)

她会给出更好的建议(28%)

她很少让人心烦(26%)

我们有很多共同点 (25%)

她更有幽默感(19%)

我们可以一起疯 (18%)

与此同时，30%的女性称更喜欢和她们的朋友在一起吃午餐，60%的女性称如果没有男性在场会更自在。男性需要表现得更顺心、更随和、更体贴，以满足妻子的需求。 (实习编译：袁雨 审稿：刘洋)

(责编：许晓华、杨迪)


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