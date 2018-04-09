研究发现：超半数女性认为闺蜜时光更快乐
结婚常被人们看做是人生一大快事，因为终于遇到了可以携手到老，共度余生的那个人。然而，Champneys Health Spa进行的一项调查表示，相比和丈夫整天腻在一起，超50%的英国已婚女性更享受和闺蜜共度的时光。
1517名英国女性参与了此次调查。据悉，女性更加喜欢与闺蜜相处的最根本原因是她们能够相互理解，向对方倾诉或者倾听对方。以下列出了所有的原因：
我们可以无所不谈(57%)
她善于倾听(45%)
我可以对她说一些不能同另一半讲的事(44%)
我们喜欢同样的事物 (41%)
我们可以陪伴对方一起欢笑一起哭 (39%)
我可以做真正的自己(29%)
我们有很多美好的回忆 (29%)
她会给出更好的建议(28%)
她很少让人心烦(26%)
我们有很多共同点 (25%)
她更有幽默感(19%)
我们可以一起疯 (18%)
与此同时，30%的女性称更喜欢和她们的朋友在一起吃午餐，60%的女性称如果没有男性在场会更自在。男性需要表现得更顺心、更随和、更体贴，以满足妻子的需求。 (实习编译：袁雨 审稿：刘洋)
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