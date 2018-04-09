三大妙招让你重新拥有闪亮皓齿

在明星的美容榜单中，期待值最高的就是拥有一口洁白靓丽的牙齿，因为亮白的牙齿会使你的笑容变得更加迷人。俄罗斯“Women Hit”网站为我们列举了3个快速美白牙齿的方法，一起来学习吧!

1、苏打粉美白法。几乎所有的牙膏都含有苏打粉，它能完美地去除沉淀在牙齿表面的牙垢。你只需向水中倒入少许苏打水，搅拌至浓稠浆状物，然后涂抹在牙齿上，7-10分钟后冲洗干净。这种方法完全不会破坏牙齿釉质。

2、食醋美白法。使用食醋美白的效果非常好，但不能使用地太频繁，每周不宜超过一次。取1匙食醋含在嘴里，1分钟后用温水漱口。这样不仅能够使牙齿变白，而且还能起到杀菌的作用。

3、香蕉皮美白法。这是美白牙齿最温和的方法。坚持用新鲜的香蕉皮内层摩擦牙齿约5分钟，然后用温水漱口。香蕉皮所含的水杨酸和柠檬酸可以有效地减少牙齿表面的污渍，也不会破坏牙齿的釉质。坚持每周3次，效果更显著哦!(实习编译：张颖 审稿：齐莹)