山西启动救助项目 6类先天性结构畸形贫困患儿可获补助

4月9日，山西省卫生计生委对外发布消息称，该省正在实施出生缺陷救助项目，0到18岁患有先天性结构畸形的贫困患儿或其家属可提出申请，符合条件的患者将获金额不等的医疗补助金。

出生缺陷是指婴儿出生前发生的身体结构、功能或代谢异常。有些异常出生时即能发现，有些则在出生后一段时间甚至数年后才逐步显现。目前已知的出生缺陷种类至少有8000至10000种。作为其中一个大类，多数常见的先天性结构畸形可以通过手术进行治疗，患儿如果在出生后及时获得救治，一般愈后效果较好。

为减少先天性结构畸形所致残疾，在中央专项彩票公益金的支持下，国家卫生与健康委员会、中国出生缺陷干预救助基金会联合开展了先天性结构畸形救助项目，主要针对发病率相对较高、有成熟干预技术、治疗效果良好的先天性结构畸形疾病。

此次救助对象包含神经、消化、泌尿及生殖、肌肉骨骼、呼吸系统先天性畸形和五官严重先天性结构畸形等6大类72个病种。救助范围限定在2017年1月1日之后，0-18岁的城乡患病儿童在项目定点医疗机构接受诊断、手术、治疗和康复产生的医疗费用，依据患儿医疗费用自付情况，一次性提供3000元至30000元医疗补助金。

患儿法定监护人提出医疗费用救助申请，需填写《先天性结构畸形救助项目个人申请表》(从定点医疗机构领取)，交至患儿曾经接受诊断、手术、治疗和康复的定点医疗机构，并按申请表要求提供相关材料。

根据规定，实施此次救助的定点医疗机构有山西省儿童医院(妇幼保健院)、山医大二院、大同市第五人民医院、晋中市第一人民医院、长治市妇幼保健院、临汾市妇幼保健院、太原市妇幼保健院、运城市妇幼保健院、泽州县妇幼保健院。(完)