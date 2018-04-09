清明甘蔗毒过蛇？错！挑选甘蔗有3原则

随着清明节到来，一篇题为《比毒蛇还毒，清明节后千万别喝这个！》的文章引起广大网友的热议，甚至有网友的评论引用了民谚“清明蔗毒毒过蛇”。看到此文，很多喜欢吃甘蔗和喝甘蔗汁的大众很是惊讶和疑惑，为什么清明时期不能吃甘蔗？甘蔗有毒是怎么回事？ 让我们一起来听听中医专家的解读。

解读

清明甘蔗不能吃是误解 变质的甘蔗才会致人中毒

南京市中西医结合医院肛肠科主任王元钊介绍说，从中医的角度来说，历代中医著作中对甘蔗的药性记载都是无毒的，而且甘蔗不但营养丰富，还有利于身体健康。清代医论著作《重庆堂随笔》中把甘蔗叫接肠草，因为甘蔗很像一节一节的肠子，有利大肠的作用。魏晋时期的著名医家陶弘景在其所著的《名医别录》中记载甘蔗“主下气和中，助脾胃，利大肠。”五代时期的著名药学著作《日华子本草》中记载甘蔗能“利大小肠，下气痢，补脾，消痰止渴，除心烦热。”明代医家缪希雍在其所著的《神农本草经疏》中记载：“甘蔗，甘寒除热润燥，故主下气利大肠也。”

南京市中西医结合医院急诊科主任杨润华介绍说，“清明蔗毒毒过蛇”这句民谚很多人都误读了，这句话不是说清明节的甘蔗不能吃，而是由于清明前后，气温升高，甘蔗若保存不好很容易发生霉变，霉变后的甘蔗里会产生一种叫三硝基丙酸的化学物质。这种化学物质即便是微量依然可以使人发生中毒。霉变甘蔗中毒起病急，潜伏期长短不一，最短仅10分钟，最长可达数小时。杨润华说，吃甘蔗中毒症状可以大致分为轻、中、重3个层次，其中轻度中毒后的患者2～3小时发病，出现呕吐、恶心、腹痛等症状；中度中毒的患者肠胃症状加剧，出现阵发性抽搐、意识不清等，恢复后可能会有语言、意识及运动障碍等后遗症；重度中毒的患者主要有深昏迷和癫痫持续状态，常发生血尿等或者留下严重的神经系统后遗症。所以，杨润华提醒大众，清明节的甘蔗只要是新鲜的、没有变质的都可以正常食用，但是颜色不对的就不要吃了。

支招

挑选甘蔗3原则 不明来源的甘蔗汁不要喝

挑选甘蔗要注意3原则。摸：检验甘蔗的软硬度；看：看甘蔗的瓤部是否新鲜；闻：鉴别甘蔗有无异味。如果看甘蔗外观仍然分辨不出也不要紧，在商家剥皮时一定要注意看甘蔗的中心和表皮，如果是红心的话最好不要购买。有些不法商家会把变质的甘蔗榨汁出售，这样一来，甘蔗是否红心用肉眼根本无法分辨，所以不明来源的甘蔗汁最好不要饮用。（杨璞）