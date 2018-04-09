推荐专家：中华中医药学会副会长、全国中医养生专家 刘维忠

点评专家：甘肃省第二人民医院中医首席专家 王世彪

腰肌劳损多见于体力劳动或久坐、久站者，犯病时腰部酸痛难忍。该症是由于劳损导致肾气亏虚、气虚血瘀、腰部不荣则酸痛。对此，治疗上应当补虚活血止痛。

在此推荐一个可缓解腰肌劳损疼痛的方子：取仙鹤草40克、怀牛膝15克、生白术15克、熟地黄10克、泽泻9克、炙甘草6克，用水煎服，每日一剂，分两次服用，一般服用5~10剂即可奏效。

方中，仙鹤草收敛止血、补虚。《滇南本草》称其可治腰痛，《本草纲目拾遗》也记载它能治疗“闪挫”。民间把仙鹤草叫做“脱力草”，有补虚、强壮的作用，可治劳力过度所致的脱力劳伤。仙鹤草还有活血化瘀的作用，《百草镜》说它“下气活血，理百病，散痞满；跌扑吐血，血崩，痢，肠风下血”。现代药理研究也证实，仙鹤草有抗炎、镇痛的作用。怀牛膝活血祛瘀、补肝肾、强筋骨；生白术健脾益气；熟地黄补血滋润、益精填髓，常用来缓解腰膝酸痛；泽泻利水渗湿、泄热通淋，补虚损五劳。上述诸药合用，可以起到较好的缓解腰肌劳损的效果。▲