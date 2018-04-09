老人心慌气短以为是心脏病 其实是胃跑到上腹腔了

8旬老人，三年来一直感觉心慌气短，结果得的不是心脏病，而是本应在下腹腔的胃跑到上腹腔来了。

刘奶奶今年81岁，身体一直不错，但是从三年前就开始有心跳加快的症状，总觉得人有时候心慌，喘不上气来。她去医院检查，并没有发现心脏有什么问题，也就没有再继续查下去。

半个月前，刘奶奶吃完饭半小时，上腹部开始疼痛，但一两个小时慢慢缓解。刘奶奶还以为是胃痛，但后来一天比一天疼得厉害。到了第十天已疼得直不起腰来。儿子发现以后，以为是“心脏病”又犯了，赶紧送到南医大二附院。这一次，普外科喻春钊主任为刘奶奶做了检查，发现这可能不是心脏病。于是，立即安排住院检查。

果然，拍了CT片后，结果显示是食管裂孔疝。原来，刘奶奶的食管上端和正常人一样是在上腹腔的，食管的下端本应穿过膈肌，连接到下腹腔的胃部。而问题就出在这个地方。由于刘奶奶膈肌部分缺损和食管下端括约肌松弛，导致本应该在下腹腔的胃，跑到上腹腔来了。所以，刘奶奶一旦吃了食物，就会使上腹腔里“跑偏”的胃体积变大。胃变大后压迫到心脏，导致心慌，同时压迫肺，导致气短。这个“挤到”上面去的胃体积越来越大，疼痛就会加剧。这下终于找到这三年心慌气短的原因了。

喻主任很快为刘奶奶安排手术，手术中发现在食管通过膈肌的地方，出现了一个12cm×13cm的大洞，她的胃有四分之一部分的确已跑到上腹腔，还造成了粘连。通过腹腔镜手术，喻主任将胃粘连的地方进行了松解，再把跑偏的胃重新拉回到下腹腔，又对胃做了胃底折叠术，这样即使胃里的食物想再往上翻，也不行了。最重要的是，喻主任将这个大洞，用补片进行了修复。

手术做完后，刘奶奶马上就觉得气顺了不少，吃东西不疼，也不反胃了，心脏跳起来更有劲，脸色也好了很多。（通讯员 顾颐菲 记者 杨彦）