卧室放双跑步鞋细长杯子喝饮料 家里这样摆体重能控制

减肥能否成功与日常生活习惯密切相关。英国《每日邮报》近日刊出英国食品专家万辛克、贝尔法斯特女王大学心理学家麦高恩等总结出的提示，教你稍改变一下家居环境，就能帮助控制体重。

厨房：储存食物有讲究。食物在眼前诱惑大，不健康食物尤其如此。因此，蔬菜、水果等最好放入透明容器储存，蛋糕、零食等不太健康的食物最好用锡纸包起来、放入纸盒中储存或放在隐蔽的地方。

食物分成小包装。“买一送一”等大包装食物容易导致过量饮食。而改成小包装，既能获得同样的满足感，也不会吃得太多。

饭菜烧多了先存一半。如果只有四个人吃饭，但饭菜是八人份，开饭前用容器盛一半放起来。

餐厅：选择中等餐盘。人们常说用小盘子吃得更少。然而，餐盘不宜太小，否则会“再来一份”。研究发现，与用大盘子和小盘子相比，使用直径22~24厘米餐盘的参试者食物摄入量减少了22%。另外，食物颜色与餐盘颜色反差大，吃的食物也更少。

用细长玻璃杯喝饮料。美国《公共科学图书馆综合》杂志刊登的一项新研究发现，与用矮粗的大肚玻璃杯相比，用细长玻璃杯喝下的饮料更少，但感觉更满足。其原因是，大脑对高度比宽度更敏感。

灯光亮度中等，伴慢速音乐。研究发现，与播放摇滚乐相比，快餐店播放柔和爵士乐时，就餐者所吃食物能减少18%。音乐节奏越快，吃饭速度也越快。另外，餐厅灯光太亮或太暗都让人吃得更多。

客厅：不放零食。很多人抱怨，屁股落沙发，双手取零食。如果客厅成为家中“无零食区”，那么吃的零食就会更少。研究发现，将糖果放在至少2米开外的地方，可使每天糖果进食量从9块减少到4块。

吃饭时关闭电视。边看电视边吃饭不但会影响品味食物的乐趣，更重要的是容易导致过量饮食，增加肥胖风险。

卧室：跑鞋放在床边。专家建议，如果要养成晨练习惯，不妨将跑鞋放在床边，这样早上醒来第一眼就可以看到，提醒自己积极锻炼。同理，如果去健身房锻炼，可以将健身用品放在车上或办公室等显眼处，有助于养成锻炼习惯。

浴室：放个体重秤。美国国家体重控制登记处发现，成功减肥不反弹的人群经常称体重，更关注自身体重的点滴变化。除了经常称体重之外，保持饮食日记对于饮食控制和减肥来说也非常重要。▲（陈 希 编译）