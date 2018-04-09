很多软木塞不安全 填充塞和聚合塞含强致癌物

盖着软木塞的玻璃瓶充满了“文艺范”，很多人拿它来装饮料或储藏食物。但如果软木塞含有致癌物成分，侵害健康，你还敢用吗？

目前，市场上名为软木塞、软木杯盖的产品大致分为这几类：天然塞，由一块或几块天然软木加工而成的瓶塞；填充塞，用软木粉末和黏合剂的混合物在软木塞表面涂抹均匀，填充软木塞的缺陷和呼吸孔；聚合塞，是用软木颗粒和黏合剂合成的软木塞。其中，较为安全的纯天然软木塞少之又少，只有高档红酒会使用，大多数都是填充塞和聚合塞。

近日，有专家对市面上的12款软木塞做了检测，结果触目惊心：有8款软木塞被检测出危险物质。如N,N-二甲基甲酰胺，是一种有机溶剂，对胃部有极强的刺激性，能直接被皮肤吸收，自然不能出现在食品接触材料里；氨基甲酸甲酯，该物质可刺激眼睛和呼吸道，引起皮肤过敏，有致癌的风险。可以说，文艺范的软木制品，很可能是强致癌物的载体和温床。

建议在选购红酒时，先从软木塞开始鉴别。如果葡萄酒采用天然整木来做木塞，一般品质较佳，因为整木软木塞带有小气孔，有助于葡萄酒的呼吸；如果是填充塞和聚合塞，就要在心里打一个问号了。另外，看似天然的软木盖和软木垫，基本都是用软木颗粒和黏合剂混合制成的，气味难闻，容易发霉及滋生细菌，不能接触水或食物。▲