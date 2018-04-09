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浓妆女高管不显能力强 掌握好妆容是关键

2018年04月09日08:29 来源：人民网-生命时报

女性在工作中，淡妆艳抹，怎样最相宜？近日苏格兰的一项新研究显示，职场“白骨精”、女高管最好不要化浓妆，这样做不仅会令人感到不适，甚至还会使人对其领导能力产生质疑。

阿伯泰大学研究人员邀请16名女性志愿者参与试验。他们首先要求这些女性素颜拍摄照片，然后化上夜晚去酒吧玩时的妆容并再次拍照。利用计算机软件，研究团队制作出参试者妆容浓淡程度不同的16组图片，每一组图片中总有一张是素颜照，另一张则为化妆程度达到50%~100%的照片。随后，研究人员邀请168名男女观察图片上的女性容貌，评估这些女性的领导才能。结果显示，受访者普遍认为浓妆艳抹女性的领导能力比素颜女性差，但是只化一点淡妆的女性比素颜者显得能力强一些。

研究人员表示，在公司内身处管理层的女性，可能会因浓妆而被下属质疑其工作能力，这也许是由于浓妆容易令人联想起不够严肃的态度。不过在零售业等服务行业，化妆对女性工作者而言则不可或缺，很有可能为事业带来正面影响。其实，掌握好妆容的度才是问题的关键。▲ （冯国川）

(责编：许心怡、许晓华)


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