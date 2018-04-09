综合意外险保障范围涵盖意外身故、残疾、烧烫伤等，此外还提供意外伤害医疗救援服务、 医疗费垫付、紧急医疗救援航班等其他保障和服务

春意渐浓，气候宜人，很多朋友都利用清明和“五一”小长假外出。针对小长假，目前可供消费者选择的旅游险种越来越多。

出行方面，很多保险公司推出了涵盖飞机、火车、轮船、汽车各类出行方式的综合交通意外险。如某公司推出的“保驾护航”保障计划，其主险是一款两全保险，另外可选择附加意外伤害医疗、意外伤害住院津贴等附加险。保障内容涵盖乘坐民航飞机、乘坐或者驾驶私家车、乘坐公共交通工具意外身故或者伤残保障。保障期限最短1天，投保对象非常广泛，年龄在18至65周岁之间、身体健康的人士均可以投保，缴费灵活。

“无论是公共交通还是自驾游，从每年的理赔数据看，小长假都是交通事故高发时段。”业内人士建议，如果没有一年期意外险，在集中休假的时段，可以“临时抱佛脚”买一份短期综合意外险。

目前市面上已经有了很多针对不同国家和地区的综合意外旅游险，目的地更明确，费用就更合理。保障范围涵盖意外身故、残疾、烧烫伤、绑架及非法拘禁等，此外还提供意外伤害医疗救援服务、 医疗费垫付、紧急医疗救援航班及行李延误、行李票证损失以及旅行期间家财保险等其他保障和服务。

春季，西藏林芝的桃花、青海高原的草甸，令人向往。有公司推出了针对云贵川的“高原旅游保险”，为高原特有反应伤害提供医疗保障，能提供24小时境内紧急医疗救援服务，每天保费还不到2元。

自驾游的家庭，不妨选择一份“家庭自驾游”保险，保障内容不仅涵盖一般交通意外风险，还保障住店、用餐时，在经营场所遭逢的意外伤害、突发疾病，在自驾游期间因过失造成意外事故而导致第三方的人身伤亡或直接财产损毁等风险。除了换车胎、电瓶充电，还对车辆落入河流、倒翻、自锁等情况展开救援。保障对象0—80岁，一家老小都可系上这根“安全带”。

此外，针对滑雪、攀岩、徒步穿越等高风险运动，还有很多特色险种可供选择。疾不讳医，游不讳险；玩得越嗨，越需要保障来庇护。您在制订周密的旅行计划时，不妨也投保一份适合的保险，玩得更加安心尽兴。

《 人民日报 》（ 2018年04月09日 18 版）