如何预防儿童过敏？该如何进行治疗？

有报道称，中国儿童过敏的发病率已经增至30%，并且每年呈递增趋势。儿童过敏性疾病主要包括过敏性鼻炎、哮喘、湿疹等，给儿童和家长带来很多的困扰。下面我们从儿童生长发育的角度来看一下，该如何预防儿童过敏以及该如何进行治疗。

儿童过敏 多种多样

常见的儿童过敏性疾病有胃肠道过敏、湿疹、过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、荨麻疹、过敏性哮喘等。

胃肠道过敏的主要症状为腹痛、呕吐、腹泻，儿童出现类似症状时，家长应注意孩子吃过什么食物，如果再次出现同样情况，就要考虑孩子可能对该种食物过敏。

湿疹，好发于1~3岁儿童，尤其在1岁以内发生得最为多见，1岁后趋于减少，较多由食物引起。

儿童荨麻疹一般为急性荨麻疹，多由食物过敏引起，也可因感染继发。

3~7岁的儿童，过敏性哮喘发病率较高。变应原有很多，例如花粉、粉尘、鸡蛋、牛奶、羽毛、塑料等，过敏性哮喘常常伴随着阵发性咳嗽、气喘、胸闷等症状，有时还会有发热的情况。

7岁以后，过敏性鼻炎发病率较高，这种高发病率的情况将一直持续到三四十岁。过敏性鼻炎可分为季节性或常年性，季节性多发于春秋季节，花粉为其主要变应原；常年性的变应原主要为尘螨，也有可能是动物毛屑或食物。

过敏性结膜炎同鼻炎类似，也分季节性和常年性，变应原亦类似。儿童如出现经常揉眼、流泪、频繁眨眼等现象时，应考虑是否患有过敏性结膜炎。过敏性结膜炎有时可能会伴有过敏性鼻炎表现，如连续打喷嚏、咳嗽等症状。

区分情况 积极预防

伦敦帝国学院曾对400多个研究、近150万人的数据进行了分析（可能是有史以来最大的关于孕期饮食和后代过敏的研究），结果发现，在孕晚期补充鱼油和益生菌可能会降低孩子食物过敏和湿疹的风险。虽然权威机构并没有特别建议孕妇补充鱼油或益生菌，但建议孕期可以每周吃两次鱼或海鲜。

另有卫生假说认为，在儿童早期遇到的感染越少，则日后发生过敏性疾病的机会愈多。虽然有一些研究对此假说进行了反驳，但多数学者认可此假说有一定的正确性及参考价值。胎儿在母体中，处于无菌的环境，胎儿通过母亲的产道时也带走了很多有益菌（主要是乳酸杆菌），这些益生菌成为新生儿体内最早的居民；另外，母亲的乳汁中也含有大量的益生菌（主要为双歧杆菌、乳酸杆菌），它们在婴儿的消化道中快速繁殖，构建起微生物屏障，有效地降低了儿童过敏的发生概率。

在条件较好的家庭，人们越来越注重家庭卫生，使孩子在“无菌”的环境里健康成长，使得孩子缺少接触微生物训练免疫系统的机会，导致孩子更容易过敏。

除了环境外，饮食也是导致新生儿过敏的一个重要因素。新生儿的消化系统和肠道屏障系统还很稚嫩，虽然有一定的蛋白消化能力，但能力有限，因此新生儿摄入的蛋白种类和数量一定要限制，否则极易引起过敏。一般婴儿6月龄后，家长会开始添加辅食，这时要注意，每次只添加一种辅食，且要观察3天，看看有无不良反应，警惕食物过敏（发生得较快，一般当天会出现症状）或食物不耐受（发生得较慢，有可能需要3天时间）。容易引起过敏的食物有：牛奶、鸡蛋、海鲜、坚果类（花生）、肉类、小麦类。添加辅食的顺序建议先谷类，然后蔬菜水果，最后才是肉、蛋。

两岁后，儿童消化食物的能力逐渐接近成人，但口腔的咀嚼能力还是十分有限，如果高蛋白的食物摄入过多，消化不彻底也容易导致儿童过敏。另外，有些儿童偏食、爱吃零食，最终因营养摄入不均衡，导致皮肤和黏膜的屏障功能出现问题，导致容易过敏。

杜绝诱因 对症下药

儿童过敏的康复应注重三分治、七分养的原则。在症状发作期，及时使用药物控制，以免耽误病情甚至导致病情加重。有些过敏性疾病尤其是湿疹，医生会开出一些激素类药膏，对此家长们往往畏之如虎，其实大可不必，合理的药物使用可以帮助孩子早日康复。

除了药物外，家长一定要搞清楚导致孩子过敏的源头，可以去查血清IgE，如果血清中无法查到，或者虽然查到并采取了回避措施，过敏仍然反复出现，那就有必要进一步查一下食物不耐受的情况，对于+2和+3类的不耐受食物在1~2年内要坚决禁食。另外，虽然前文提到不要让孩子在“无菌”环境中生长，但是也不能让孩子去有污染的地方，这两者并不冲突。过敏康复的第一步就是远离变应原和污染源。

其次，无论哪种变应原，都要突破皮肤或黏膜的屏障进入人体才有可能导致过敏，因此家长要保证孩子的营养充足，有利于孩子皮肤和黏膜的修复和保持完整；如果有皮肤破损，还需要做好患处的保湿工作，可以选用儿童专用的乳霜和软膏。对于肠道有问题的儿童，可以补充谷氨酰胺促进肠道恢复；同时也可以选择适当的益生菌，帮助人体调节免疫平衡。

最后，对于已经有过敏症的儿童，建议：

1.尽力保持居住环境空气清新，经常开窗透气，多晒被子衣服，降低螨虫滋生；

2.家中减少出现毛绒制成的玩具、地毯等，尽量不养带毛宠物；

3.尽量避开在花粉多的季节外出，家中也尽量避免摆放产生花粉的植物；

4.早睡早起，合理饮食，少吃油炸、腌制类食品，少吃零食，多吃蔬菜水果；

5.适当运动，足量饮水；

6.多带孩子亲近大自然。

（作者系北京过敏之家儿童过敏专家，中国中医科学院望京医院儿科主任）