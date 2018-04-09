手足口病流行季即将来临 加强联防联控

近日，国家卫生健康委员会疾病预防控制局组织中国疾控中心有关专家对全国手足口病疫情形势进行分析，并对全国手足口病防控工作提出建议。

分析认为，近年来全国手足口病报告发病率呈上升趋势，重症和死亡率呈下降趋势，报告发病、重症和死亡率呈隔年高发特征。发病人群主要集中在5岁及以下儿童，死亡病例主要集中在3岁及以下儿童。手足口病由肠道病毒多种血清型共同引起，重症和死亡病例中以肠道病毒71型（EV71）为优势血清型，2013年后重症病例中其他肠道病毒构成比例有所增加。

我国各省份即将陆续进入手足口病流行季，国家卫生健康委员会疾病预防控制局建议各地要高度重视，加强联防联控，结合本地工作实际，落实手足口病防控各项措施。手足口病聚集性疫情多发生在托幼机构和学校。建议托幼机构、学校等重点场所，落实晨检、巡查、缺勤登记、报告制度，加强玩具、教室、宿舍等物品和场所的日常消毒。有条件的地区，将EV71灭活疫苗接种纳入免疫规划管理，提高疫苗接种率。

疾控专家提醒，手足口病是由多种人肠道病毒引起的一种儿童常见传染病，常见血清型有肠道病毒71型（EV71）和柯萨奇病毒A16型（CV-A16）。同一儿童可因感染不同血清型肠道病毒而出现多次发病。大多数患者症状轻微，以发热和手、足、口腔等部位的皮疹或疱疹为主要症状，呈自限性，7～10天病程后痊愈。少数患者可出现脑炎、脑干脑炎、急性弛缓性麻痹、肺水肿、肺出血、心肺功能衰竭等严重并发症，甚至引起死亡。

手足口病主要通过接触患者鼻咽分泌物、唾液、疱疹液、粪便，以及接触被污染的玩具、奶瓶、餐饮具等物品或环境进行传播。目前肠道病毒无特异抗病毒药，以支持和对症治疗为主，早期识别重症是成功救治的关键。

我国自主研发上市的EV71疫苗可有效预防EV71相关手足口病发病、重症和死亡，但对CV-A16等其他肠道病毒无交叉保护。接种EV71疫苗的适龄儿童为6月龄~5岁，建议尽早接种，低龄儿童尽量在12月龄前完成两剂次接种程序。