我国提前实现“十三五”白内障手术率目标

4月7日从在重庆市举行的2018屈光性白内障手术新进展国际会议上获悉，我国每百万人白内障手术率（CSR）已从1988年的83提升至2017年的2205，提升了近27倍，提前实现了《“十三五”全国眼健康规划》提出的我国CSR要在2020年年底达到2000以上的目标。

白内障是全球首位致盲性眼病。我国60岁以上的老年人白内障发病率达80%以上，90岁以上人群白内障发病率高达90%以上。手术是治疗白内障的唯一方式。

每百万人白内障手术率（CSR）是衡量一个地区或国家开展白内障防盲工作水平的指标，一个简单、易懂、易算的指标，既考虑各国各地区白内障手术的绝对数量，也考虑了其人口数量差别。但CSR指标不能反映白内障手术适应证的掌握情况和白内障手术的质量等。

全国防盲技术指导组顾问、亚太眼科学会防盲委员会前主席、北京协和医院眼科赵家良教授介绍，衡量白内障防治水平还有一个更精准的指标，即白内障手术覆盖率（CSC）。CSC是指在需要施行白内障手术患者中，已经接受白内障手术的患者比例。根据2014年覆盖全国东、中、西部9省市的眼病调查结果，我国CSC已由2006年的35.7%，提升至2014年的62.8%，翻了近1倍。我国防治白内障盲已取得重大进展，但与其他国家相比还有不小差距，各省白内障手术率和白内障手术覆盖率相差很大，部分省有下降趋势，应找出原因加以解决。

中华医学会眼科学分会主任委员、浙江大学医学院附属第二医院眼科中心主任姚克教授表示，在继续加强防盲治盲工作同时，在新时代背景下，现在我国白内障手术已从防盲手术逐步转变为屈光性白内障手术，同时提供功能性人工晶体，帮助患者不仅“看得见”，还要“看得清”。未来将更注重治疗的精准化，满足患者个性化需求。