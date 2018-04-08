吃出来的健康：春食菠菜好处多、多吃山药助防病

春天万物复苏，中医认为肝主生发，故春季肝气旺盛，肝木易克脾土，故春季养生不当容易损伤脾脏，从而导致脾胃功能的下降。因此从饮食方面来看，清明时节饮食起居应顺肝畅达之性，同时助益脾土，令五脏和平。宜少酸多甜，因酸味入肝，过食可助肝火，甜味入脾，多食有益脾土。下面给大家介绍几款柔肝、健脾、养肺的食物。

春食菠菜好处多

菠菜营养极为丰富，特别适用于儿童和慢性病患者食用。菠菜中所含的酶对胃和胰腺的分泌功能起良好作用；贫血、胃肠失调、呼吸道和肺部疾病患者可服用菠菜水浸剂（将100克菠菜放入碗中，加水200毫升，隔水煮10分钟，早晚分服）有一定疗效。此外，高血压和糖尿病患者多食菠菜也有一定益处。

多吃山药助防病

山药既可食用，又可药用，尤以春天食之最佳。山药因含有较多的淀粉，煮熟后可代替粮食食用。民间流传有许多山药治病的便方，其中应用最广的山药粥，即用大米煮成粥，加入白糖和蒸熟捣烂的山药泥搅匀。本粥可健脾补肺、强身健体，非常适合体弱多病者和中老年人食用。

春吃豆芽不上火

春天气候特点是风大雨少，气候干燥，动辄就会上火。春季上火不同于夏季的“湿热”，更多是“燥热”，症状有咽干疼痛、眼睛干涩、鼻腔火辣、嘴唇干裂、食欲不振等。被古人称为“种生”的豆芽最适合春季吃，能帮助五脏从冬藏转向春生，豆芽还具有清热的功效，有利于肝气疏通、健脾和胃。

春光明媚韭菜鲜

韭菜是大家喜爱的家常菜。从唐代诗人杜甫的名句“夜雨剪春韭”来推测，我国民间食用和栽培韭菜的历史非常久远。

韭菜性味辛、温。叶、根、种子均可入药。有温中、行气、散瘀、解毒等功用，主治胸痹、腹胀、吐血、衄血、痢疾、跌打损伤等症。鲜韭菜特别是韭菜籽有补肾壮阳固精和暖腰膝的功能。《本草纲目》载：“饮生汁，主上气喘息欲绝，解肉脯毒。煮汁饮，止消渴，盗汗，熏产妇血晕，洗肠痔脱肛。”农谚里有“种块韭菜，祛病消灾”之说。

膳食营养餐

藕夹饼

原料：鲜藕400克，瘦猪肉150克，鸡蛋1只，干面粉、葱、姜末、黄酒适量。

做法：鲜藕洗净、去皮、蒸熟，斜刀切成半公分厚的椭圆形片；猪肉绞成馅，加酒、葱、姜末拌匀；将蛋打开，加干面粉、水和成面糊；再把肉馅均摊在两块藕片中间，做成若干藕夹饼。滑好锅，放油烧开，油温四成，把藕夹饼放到面糊里沾匀，放油锅里两面煎呈老黄色即可。

功效：有滋阴润燥、健脾开胃、益血、止泻作用。

香椿芽炒蛋

原料：鲜椿芽100克，鸡蛋250克，黄酒、盐、葱适量。

做法：将香椿芽洗净，用开水过一遍，沥去水，放入容器，加盐用手搓揉5分钟，放在一边，让盐入味，两小时后取出切细备用。鸡蛋去壳放入碗中，加黄酒、盐、葱和切好的香椿芽一起搅拌均匀。开油锅，油温七成，将调好的蛋下锅，速翻几下炒熟即可。

功效：可温中补气、健脾养胃，宜于体弱及消化不良者食用。

白煨猪肚

原料：猪肚1只，小茴香50克，生姜、盐适量。

做法：猪肚里外洗净切块，小茴香、生姜用纱布包好，锅内放水，投入肚块、纱包，旺火烧开，文火炖烂，加入盐即可。

功效：可健脾胃、补虚损、止腹泻，尤适合消化不良的小儿食用。

芹菜炒香菇

原料：芹菜400克，水发香菇50克，干淀粉、菜油、调料适量。

做法：芹菜洗净切段，盐渍10分钟后，用清水漂洗、沥干；香菇切片；淀粉、醋、味精加水50毫升兑成芡汁待用。炒锅内菜油烧至冒烟无泡沫，放入芹菜煸炒2～3分钟，投入香菇片迅速炒匀，加酱油，炒1分钟，淋入芡汁速炒起锅。佐餐食。

功效：清热平肝，、益气和血，适用于阴阳上亢、头痛眩晕等。（张丽芬）