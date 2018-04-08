食物里有五种天然杀菌剂

古希腊医学家希波克拉底有句名言“让食物成为你的良药”。有些食物具有天然的杀菌作用，能增强人们对抗细菌性疾病的能力。《印度时报》对此进行了总结。

1.芒果。生芒果能有效预防中暑，成熟的芒果能对抗多种感染。它有助于形成健康的上皮细胞，能起到预防感冒、鼻炎和鼻窦感染的作用。由于芒果富含维生素A，还有助于治疗咽喉感染。

2.胡萝卜。由于富含β胡萝卜素，所以胡萝卜是一种强效抗氧化剂和清洁剂。胡萝卜还含有大量维生素A，不仅有益于眼睛健康，而且具有抗癌、维持体内酸碱平衡等作用。胡萝卜汁有助于对抗咽喉、眼睛和鼻窦感染，生吃还有助于杀灭肠道蠕虫。

3.姜。它有助于缓解百日咳、腹泻和胸部感染。新鲜的姜汁与香豆粉、蜂蜜混合，能作为祛痰剂。

4.柠檬。在温热的柠檬上撒些糖和盐，腹泻患者食用后能提高食欲。柠檬汁与蜂蜜混合，可以用来缓解咽喉感染。为了提高人体对传染性疾病的免疫能力，医生建议在空腹时喝点柠檬水。

5.卷心菜。它是维生素、矿物质和碱性盐的丰富来源，它能对抗幽门螺杆菌，这种细菌会造成胃溃疡。卷心菜还有助于治疗黄疸等疾病。▲