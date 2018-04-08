受访专家：

中国中医科学院研究生院教授 杨 力

南方医科大学南方医院中医科教授 罗 仁

南方医科大学南方医院中医科主任医师 周迎春

英国《每日邮报》曾刊登一篇文章，名为《为什么粥是超级食物》，强调喝燕麦粥有助降低血脂，减少心脏病风险。事实上，喝粥的好处远不止于此。国人上千年的食粥历史证明，喝对粥可养生防病。

粥疗记载已有千年

“中国人喝粥的历史至少有2000年以上。”中国中医科学院研究生院教授杨力说，古籍中早有体现，《周书》就曾提到，自黄帝时起，人们开始“烹谷为粥”。历代文人也对粥有着别样感情。唐代白居易有“粥美尝新米”之诗；苏东坡喝粥后写下佳句：“身心颠倒不自知，更知人间有真味”；近代作家孙犁常年喝玉米粥，称“冬天在热炕上捧喝热粥，是人生一大享受。”

相对其他食物，粥的优势明显：制作简单、能滋补、易消化、养肠胃，且因五谷肉菜皆可入粥，味道全、营养丰富。

南方医科大学南方医院中医科教授罗仁表示，喝粥助人长寿的例子历史上很常见。南宋陆游在古稀之年，不仅齿牙完坚，且耳聪目明，最终活到85岁，就与爱喝粥有关。陆游一生视粥为养生妙品，他在《食粥》一诗中说： “世人个个学长年，不悟长年在眼前。我得宛丘平易法，只将食粥致神仙。”

中医对粥的青睐，体现在很多防病治病的方剂中。在医圣张仲景的《伤寒杂病论》中，粳米就是一味常用“药”。张仲景会让患者服药后再喝热粥，发汗以促进药力发挥。他强调以“糜粥调养”，这对疾病预后和虚弱病人的保养有积极作用。药王孙思邈《千金要方》中也有不少关于药粥的记载，其《食治篇》中称，粳米能“养胃气，长肌肉”。

不同配料，各有所长

粥，两个“弓”夹着一个“米”，意指粥应以五谷为基础。南方医科大学南方医院中医科主任医师周迎春指出，选择不同的煮粥原料，可实现不同食疗效果。

大米粥。杨力说，大米粥对五脏的保养作用较为均衡，适合绝大部分人群。糯米作为大米的一种，含有较多黏质，补气作用更好。

小米粥。小米养心和胃，对胃有一定养护作用，且有助安眠。对老人、病人、产妇来说，小米粥是理想的滋补品。

玉米粥。研究证实，玉米中除含有碳水化合物、蛋白质、脂肪、胡萝卜素外，还含有核黄素、钙、镁、硒及多种维生素，有助预防心脏病、高血压、高脂血症。

红薯粥。红薯能养胃健脾，预防便秘。脾胃不好的人，适合加红薯煮粥。

燕麦粥。坚持喝燕麦粥，有助于降低“坏”胆固醇水平，防治高脂血症。哈佛大学研究证明，每天喝一小碗粗粮粥，如燕麦粥，可延年益寿。

杨力强调，粥虽以五谷为主，但不能仅限于此，还应配以豆、菜、肉等，既增加营养，合理搭配食材还能增强保健效果。周迎春推荐，在五谷之外，加入红豆、红枣、莲子、桂圆，可增强养心、补血效果；加入黄豆、山药、山楂、白豆，利于健脾胃；绿豆、枸杞则能使养肝、护肝功效增加。

熬粥不难，好粥不易

熬粥不只是米加水，然后上火煮熟那么简单。周迎春认为，熬出“好粥”需要不少讲究。

选好原料。煮粥原料的好坏，对粥的质量起着决定作用。《粥谱》中认为，若用粳米制粥，“以香稻为最，晚稻性软，亦可取；早稻次之，陈廪米则欠腻滑矣”。新米富有胶质，具有黏性，煮出来的粥色白，滑嫩起胶，芳香可口；陈米因缺乏胶质，煮出来的粥不够“绵”，味道也不够纯正。

辨好水质。煮粥要选用活水，即长流水，因此用自来水煮粥即可。有井水、泉水的地区，用这些活水煮粥效果会更佳。

洗米轻柔。谷类外层营养成分比里层多，豆粒外层含大量B族维生素和矿物质，因此，在淘洗时不要太用力、长时间浸泡或用热水淘洗，也不要加碱，会破坏维生素。

用好火候。《粥谱》中说：“煮粥以成糜为度，大候未到，气味不足，火候太过，气味遂减。”要注意的是，煮粥应一气煮成，不能中途间断或加冷水，否则粥味不浓不香。

罗仁和南方医科大学邝柳燕推荐，入冬后，可喝点龙眼枸杞粥，龙眼肉10克，枸杞20克，莲子15粒，粳米100克，加水同煮，粥成加冰糖适量食用，有养血补肾之功。脾胃消化不良的人，可试试橘皮粥，粳米100克煮至将成时，加入20克橘皮细末，再煮10分钟即成。山药粥能强身健体，适宜各种人群，山药30克，粳米180克，一起入锅煮熟即成。

最后，专家提醒，喝粥一般以热粥为好，特别是助发汗、促病愈时。粥虽好，但只建议每日一餐，不要过多。糖尿病病人尽量少喝，以防血糖升得太快。