连吃五顿春笋 小伙竟吃出了胃出血

春笋不但美味也有营养，清明时节，正是春笋大量上市的季节。小伙趁着小长假回老家一连两天吃了五顿春笋，没想到吃出胃出血进了医院。

28岁的咸宁小伙钱明（化名），在汉阳一家企业做销售。清明小长假，他回乡祭祖，头两天凉拌笋、笋炒肉、泡笋、油焖笋，顿顿不离笋，就连晚上消夜也要喝点鸡笋汤。6日下午回汉后，他突然肠胃不适，接着出现黑便，连忙赶到汉阳医院消化内科就诊，诊断为胃出血。经过抗炎、止血、营养支持治疗后，已明显好转。

该科主任吴小微教授说，问诊发现钱明因工作缘故，压力大且饮食很不规律，以往有慢性胃炎病史。加之笋中有较多草酸和鞣酸，过量食用或刺激胃黏膜，造成胃黏膜保护屏障作用减弱，笋中的大量粗纤维难以消化，导致贲门撕裂出血，出现黑便及肠胃不适。

笋具有高蛋白、低脂肪、低淀粉、多粗纤维素等特点，可滋阴、益血、化痰、消食、利便等，健康人群适量吃笋基本上没问题，但要细嚼慢咽。有慢性胃炎、胃溃疡等消化道疾病患者要慎食，严重者会呕血。而肝硬化、胃底静脉曲张的人要绝对禁食，因为笋中含有大量的纤维素，比较难消化。

吴小微说，因为笋含有较多草酸，所以除了消化道疾病人群不能吃或尽量少吃外，尿道、肾、胆结石患者也要尽量少吃。