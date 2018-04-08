上海仁济医院关闭普内科门诊

上海交通大学医学院附属仁济医院自4月1日起关闭普内科门诊，是上海市第一家关闭普内科的三级医院。该院开始悄然转型，近期一个重要的风向是不再追求门诊量的飙升，甚至明确提出零增长，转而鼓励各学科聚焦解决疑难重症。

取消普内科门诊是为了落实国家提出的分级诊疗模式的要求。据上海仁济医院门诊办公室主任孙晓凡介绍，2017年该院门诊总量430万人次，其中普内科就诊人次达10万人次，有10%的患者属于多次往返，即病情稳定、重复就诊或只需配药者，这部分患者应该下沉至基层医院，其余90%的患者可分流到专科。

过去患者不知道病因就先挂普内科的号，现在普内科没有了怎么办？孙晓凡介绍，对于病因不明确的患者，按照分级诊疗所倡导的就诊流程，应当先去基层医院的全科医生那里就诊。同时，该医院开设了以症状为中心的专病门诊，比如头痛专病门诊，专门接待不明原因头疼的病人，帮助他们明确诊断后，再转诊到相应的科室去接受有针对性的治疗。

上海仁济医院副院长王育介绍，此次普内科门诊关停只涉及仁济医院东院、西院，考虑到郊区医疗资源相对薄弱，仁济医院南院暂时保留普内科。普内科门诊关停后，现有的12名医生将一部分充实至南院，一部分充实到长期人手不足的科室如过敏科，另一部分则进入心内科、消化内科、呼吸内科等符合医务人员专长的科室。

上海市卫生和健康发展研究中心主任金春林说，取消普内科门诊需要解决好两个核心问题：大医院“愿意放”和基层医院“接得住”。在他看来，作为上海一家大型三甲医院，上海仁济医院此举非常勇敢，符合我国公立医疗机构改革的总方向。