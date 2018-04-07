张韶涵分享“冻龄”秘籍 抗氧化到底是咋回事？

近日，歌手张韶涵发布微博介绍自己抗氧化和养生的秘籍，收获不少网友点赞分享。

张韶涵首先分享“抗氧化秘诀”，她点出糖份的摄取需要特别留意，因为加工后的精致糖可能会摧毁女孩子最在意的身材及皮肤，目前她已经戒掉所有加工后的糖，包括不喝有糖的饮料、不吃甜点、少吃特别甜的水果和酸奶。

其次是精致的淀粉，面包、甜食、面食等都包含在内，除了会影响身体之外，也不利于体重管理，但完全不摄取又不是最佳的解决之道，因此改以无麸质饮食取代，可能刚开始会不习惯，但她认为只要循序渐进地去戒掉对身体不好的东西，就会发现食疗比吃任何药物还有效，而且最快可能一、二个礼拜就能看见成效。

不吃糖这点没毛病，精致淀粉也没比糖好到哪里去，除此以外，多吃蔬菜水果对身体也有好处，这些都还是可以借鉴的，不过张韶涵列举的一系列抗氧化食物，确实都是不错的食物，常吃也有好处，只是稍稍有些夸大的成分，基本上蔬菜水果都能抗氧化哦!

抗氧化到底是咋回事?

流行病学的调查发现，吃水果蔬菜比较多的人，健康状况会更好一些。一些疾病，比如癌症、心脏病的发生率也似乎要低一些。猜测是蔬菜水果中抗氧化剂的贡献。

在人体进行正常的生命代谢中，细胞内会产生一些氧自由基。在某些外界因素影响下，比如紫外线照射、抽烟等，体内的自由基数量还会增加。自由基能够攻击DNA、蛋白质、脂肪等。所以，人们认为，体内的自由基是衰老、生病的原因。那些能够清除自由基或者防止氧化反应发生的物质，就被称为抗氧化剂。它不是一种物质，而是各种各样有抗氧化能力的物质的总称。比如维生素C、E、胡萝卜素、多酚化合物等等，都是抗氧化剂。很自然的想法就是：如果通过摄入抗氧化剂，来减少或者清楚体内的自由基，是不是就会延缓衰老、预防疾病呢?

这个想法很美好，也确实有些研究结果支持这样的理论。比如，在线虫的培养体系中加入某些抗氧化剂，线虫的寿命延长了。于是，抗氧化剂成了保健美容界的宠儿。各种合成的、天然的抗氧化剂，或者抗氧化剂含量高的“天然精华”层出不穷。不过，总时不时有科学家跑出来说：等等，这个东西不大靠谱。

有很多研究结果是表明抗氧化剂没有传说中的效果，比如2009年2月出版的《临床营养》(Clinical Nutrition)就发表了一篇综述，总结了22项公开发表的随机双盲对照研究，总参与人数多达十几万，结论是没有支持“抗氧化剂防止冠状动脉硬化”这种流行的传说。而美国医学会杂志(JAMA)2007年2月发表的一篇综述更加打击抗氧化剂保健品。如果对总共涉及二十三万多人的68项研究进行总结，分析的几种抗氧化剂(维生素A、E和?茁-胡萝卜素)对于死亡率没有影响。如果剔除那些质量不高的研究，只对47项总计十八万多人参与的高质量研究进行分析，这几种抗氧化剂甚至小幅度增加了死亡率。

一些研究发现，抗氧化剂虽然能够防止或者终止其他的氧化反应，但是它们自身也有可能被氧化产生有害产物。比如绿茶、红茶和咖啡中的多酚是著名的抗氧化剂，但是在生理pH和温度下，会产生过氧化氢。而过氧化氢具有很强的氧化性，对细胞具有相当的毒性。

另一种常见的原因则是，某种抗氧化剂在简单体系中显示出了“保健作用”，但是在体内的复杂环境中，还会产生其他的副作用。正负相抵，结果也就很难说。比如，2008年的《癌变》(Carcinogenesis)杂志上就发表过一项研究，探讨了白藜芦醇的抗癌作用。这种多酚化合物在葡萄皮和葡萄酒中含量很高，经常用来宣称“葡萄酒的保健作用”，诸如抗癌、预防冠心病以及防衰老等等。在细胞培养实验中，这种物质确实对人体的前列腺细胞显示了抑制作用。但是当把它用于老鼠身上时，就发现它只在前几周延缓了癌细胞的生长，到了第七周，实验组和对照组就没有了差别。

不过，就像进行这些研究的科学家们指出的那样，我们需要注意的是：抗氧化剂也往往是人体需要的营养成分，摄入多少算是“过多”，科学家们也不知道。他们的态度只是：通过补充抗氧化剂来获得保健作用并不靠谱，甚至可能有害。但是，通常富含抗氧化剂的食物，比如蔬菜水果，还含有多种有益的成分。而流行病学调查的结果，依然是多吃这些食物有益健康。

一般，颜色越深的食物，花青素含量越高，如蓝莓、紫甘蓝、紫甘薯、葡萄、红辣椒、番茄、红薯、南瓜、黑(红)米、樱桃、草莓、桑葚、枸杞及一些富含维E的坚果类食物等。食物中的维C、维E不仅是良好的自由基清除剂，还可增加血管的韧性和弹性的作用，使血管不易发生损伤和破裂。

鲜姜、洋葱、茄子、辣椒、彩椒、大蒜、西红柿、油菜、大葱、芹菜、木耳、南瓜、苦瓜、菠菜等都是家庭中常用蔬菜，它们具有较强的抗氧化活性。