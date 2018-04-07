跟着蔬菜专家挑“春菜”

春暖花开，韭菜、香椿等应季蔬菜陆续上市，《生命时报》特邀国家蔬菜工程技术研究中心研究员何洪巨教大家挑“春菜”的诀窍。

韭菜，选根部割口平的。要想选到新鲜的韭菜，需要看看其根部的割口处。割口处平说明新鲜，如果中间长出芯来，可能放置时间有些长了，韭香味也会比较淡。叶子枯萎、变黄、有虫眼的韭菜也不要购买。另外，现在市场上的韭菜有窄叶和宽叶之分。前者叶片修长，叶色深绿，膳食纤维含量多，韭香味浓郁;后者叶色淡绿，纤维含量偏低，吃起来味道相对淡。真正喜欢吃韭菜的人，当以窄叶的为首选。

香椿，梗越粗越嫩。挑选香椿有4个要点：第一尽量买短的，比较嫩，越长越老;第二观察颜色，鲜嫩的香椿叶呈棕红色、不容易被拉扯掉，如果叶子是绿色的，而且一碰就掉，说明已经老了;第三看粗细，香椿梗如果是粗的，说明是新长出来的，梗是细的，则说明老了，并且梗越硬越老;第四，购买香椿时如果能闻到清香味，说明比较新鲜，如果闻着有一种臭味，很可能是臭椿，不能食用。

莴笋，表皮白绿色的新鲜。挑莴笋有3个诀窍，一看叶子，叶子颜色青绿、水灵的，说明水分足、口感好、比较新鲜，叶子发黄、干枯的不要买;二看表皮，新鲜的莴笋表皮是白绿色，颜色越深口感越老;三摸硬度，莴笋杆越粗、越硬、越挺拔，说明越新鲜，如果捏起来有弹性，还发软，就已经老了，很可能是空心的。

菠菜，颜色深绿有光泽的好。挑菠菜主要看叶子，叶片充分舒展、肥厚、深绿且有光泽的才是好菠菜。如果叶片变黄、变黑、变软，茎受损，尤其是叶上有黄斑、叶背有灰毛的菠菜，很可能是感染了霜霉病，不要买。现在市面上有两种菠菜，一种为大圆叶、短叶柄，另一种是小叶、长叶柄，一般来说，后者口感相对较好，菠菜味更浓。

荠菜，有红叶的风味更浓。现在市场上的荠菜基本上分为小叶的和大叶的，两者在挑选上略有不同。小叶荠菜又叫“散叶荠菜”，叶子比较散、颜色为灰绿色的一般是野生的，大棚里种的颜色呈嫩绿色。叶子又细又薄、摸起来涩涩的散叶荠菜比较好，有红叶的味道更浓郁。大叶荠菜又叫“板叶荠菜”，其叶子细长，叶片是一整张，颜色一般是嫩绿色，植株也比较长，这种荠菜基本上是人工栽培的。板叶荠菜挑选叶子薄而嫩的就可以，已经开了花，中间长出梗的就不要买了，说明已经老了。▲