和其他器官相比，甲状腺似乎一直不太受重视，但其减退（甲减）会导致目光呆滞和食欲减退等症状，影响生活质量。近日，美国MSN生活网载文，总结出可改善甲状腺健康的食物。

苹果。苹果等水果中富含的果胶具有排毒功效，可使血液中的汞等有毒化合物通过尿液排出体外。不过，由于大多数果胶存在于果皮中，所以吃苹果最好洗净后连皮吃。

牡蛎。牡蛎是锌的重要食物来源。人体需要足够的锌以激活甲状腺素的产生。健康的甲状腺离不开充足的锌。与此同时，人体也需要足够的甲状腺激素以吸收锌。

鸡肉。鸡肉富含氨基酸，特别是产生甲状腺素必不可少的酪氨酸和多巴胺。饮食中缺乏酪氨酸可能会导致甲减，缺少多巴胺则会导致暴饮暴食和身体肥胖。鸡肉还富含维生素B12，甲减患者同样需要补充这种营养素。

酸奶。酸奶含有天然的维生素D。《国际健康科学杂志》刊登一项新研究发现，维生素D缺乏更容易导致肥胖和甲状腺疾病。超过90%的桥本氏甲状腺炎（一种自体免疫性疾病）患者体内缺乏维生素D。

三文鱼。三文鱼、金枪鱼和鲭鱼等深海肥鱼富含欧米伽3脂肪酸，具有抗炎作用。《营养生物化学杂志》刊登一项新研究表明，常吃三文鱼，有助减少腺体炎症，有益甲状腺健康。▲ （徐 澄）