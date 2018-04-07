2岁，大脑发育关键期

2岁是一个极其重要的年龄段，在孩子的人生和大脑发育过程中意义重大。此时，孩子身体发育相对减慢，但大脑和智力全速发育。所以，这个阶段刺激其大脑发育很有必要。

每天给孩子读书。选择一些鼓励孩子锻炼动手能力的书籍，给孩子读有节奏的故事或儿歌，如果家长会说其他语言，可适当用外语讲故事。

玩游戏，提高创造力。这个阶段，家长可鼓励孩子玩能提高创造力的游戏，比如搭积木或绘画，为孩子提供游戏中所需的工具和材料。

听音乐。学习或者听音乐可以影响孩子的数学技能和解决问题能力。家长平时可以给孩子播放平缓、旋律优美的音乐，还可以买玩具电子琴、小鼓等，让孩子在玩乐器的过程中感知节奏感以及音乐的美妙。

别用电子产品哄孩子。限制孩子看电视时间，不要将手机、平板电脑等作为哄孩子的工具。

像成年人一样交流。吃饭、玩耍、散步时，家长可以给孩子唱歌，或者像和成年人一样聊天。说话尽量慢，以便给孩子反应时间。不要用“嗯”之类的词语敷衍孩子，否则可能让孩子觉得你并没有听他说话。

肢体接触。家长要给孩子温暖的肢体接触，比如拥抱、亲吻等，让孩子建立安全感和幸福感。

留意孩子情绪。当孩子高兴或者情绪低落时，家长应做出反应。既要支持鼓励孩子，又要有恰当的规矩。但不应打骂，要给孩子持续的指导。

让孩子学会说出心情。家长应帮孩子学习用语言描述心情，比如高兴、愤怒和害怕等。

选择一所适合的托儿所，创造社交机会。温馨、负责、富有启发性、安全措施到位的托儿所，是孩子健康快乐成长的重要保证之一。家长可为孩子创造一些与小伙伴互动的社交机会，比如去托儿所、到游乐园与其他孩子交流。

每天有亲子时间。家长每天无论多忙，都应空出专属的亲子时间。

进行有效互动。当孩子提问时，家长应注意倾听并认真回答，还可以反过来问孩子一些问题，鼓励他给出答案或者做决定。

好行为要肯定。孩子最期待得到大人的肯定，所以当家长看到孩子有良好表现时，就应该告诉他：“你真棒，爸爸妈妈为你骄傲。”