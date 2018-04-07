年年体检，为何查出癌就是晚期

受访专家： 上海交通大学医学院附属新华医院体检中心主任、普外科主任医师 陈 磊

60出头的李阿姨十分关注健康，每年都会做一次体检。去年12月，女儿为她购买了某连锁机构的“孝心高级体检套餐黄金版”。体检报告仅显示她有高血压，建议心血管内科随访。然而今年2月，李阿姨就查出了肺癌晚期。母女俩都不明白，年年体检，怎么还是得了晚期癌呢？怎样才能早点发现疾病苗头呢？

上海交通大学医学院附属新华医院体检中心主任陈磊对此表示，很多人对体检的意义理解有偏差，项目选择可能也不够合适。体检不是为了查出病，而是了解健康状况，进行自身健康管理。体检内容也不是单纯累加项目，哪个贵就选哪个，而是要根据个人既往史、家族病史、年龄、性别、健康危险因素和经济状况等综合分析，项目要体现个性化需求。他建议，一份“个性化体检单”的出炉，前期要有4步：1.告知医生自己的既往病史和家族遗传疾病；2.沟通已有的健康问题；3.沟通平时的生活习惯，是否久坐，压力大不大，有无抽烟喝酒；4.根据医生评估、建议，选择检查项目。

一般体检机构都会有多种“套餐”，包含项目和费用也不等。按中华医学会健康管理学分会发布的《健康体检基本项目专家共识》，体检内容大致分成两类：“基础项目”和“个性化项目”，也被称为“1+X”。“1”是基石，是必选或常规体检。主要包括：1.一般检查（身高、体重、腰围、臀围、血压等）；2.医生查体；3.实验室检查（血尿粪常规、血脂血糖、肝肾功能、病原微生物感染、宫颈刮片等）；4.辅助检查（心电图、胸片、超声等）。除入职体检外，多数常规体检基本涵盖上述内容。这样的体检对年轻人来说，能大致反映健康状况。若年龄再大些，或过往有疾病史、家族病史，那就要在1的基础上，增加X。

“X”，是指健康体检的“专项体检项目（备选项目）”。具体加哪些项目，主要需要结合工作环境、性别和年龄因素、生活方式以及过往疾病史或家族疾病史等选择。例如，长期在空气污染环境下工作的人群，应重视肺功能和胸部低剂量螺旋CT筛查；40岁以上男性，可加选前列腺超声和肿瘤标记物PSA等项目；已婚女性不论年龄，每年要做一次人乳头状瘤病毒检测（HPV）、液基细胞学检测（TCT）、卵巢和子宫附件超声、乳腺彩超；40岁后，无论男女、抽烟与否，建议每年做一次胸部低剂量螺旋CT，排查肺癌；50岁以上，无论男女，建议全面筛查肿瘤标志物；常在外应酬、嗜酒、胃部总有不适感的人，每年交替检查胃镜和肠镜；有肺癌家族史者，要加强胸部低剂量螺旋CT等。

陈磊强调，体检未必能把所有异常都检出来。体检就像个大筛子，先把大石头筛出来，但小个头的石头可能就漏过去了。或许石头很大，但检查方式不合适或检查者经验不够，没能发现。所以，体检的频次、项目、地点都很重要。建议大家尽量长期选择同一家体检机构，这样体检报告能有连续性。▲