乌鸡白凤丸里有多少乌鸡

乌鸡白凤丸是一个妇科中成药，常用于治疗女性月经不调。很多人看到药名都会有这样一个疑问：这个药里真的有乌鸡吗？

乌鸡白凤丸原名“乌鸡丸”，出自明·龚云林《寿世保元》，在这本古书上记载，妇女出现头晕眼花、四肢无力、月经不调时，可以服用乌鸡丸。乌鸡丸在书中的制作方法是：先准备10余味中药（人参、当归、防风、羌活、海金沙、侧柏叶、白术、香附等），将这些中药打成药末；接着，将一只长了3~5年的“白毛乌肉膳鸡”，去毛去内脏；再将备好的药末装进鸡肚子里，放进铜锅里用水和酒煮至水干后，取出，去骨取肉，晒干；最后，将晒干的乌鸡肉末和药末混合后水泛为丸，即得乌鸡丸。由此可知，在乌鸡丸的原始配方中，乌鸡很重要，要用一整只乌鸡。

不过，现代的乌鸡白凤丸的组方与原始配方有所差异，制法也有所区别。根据2015版《中国药典》关于乌鸡白凤丸的组方，总重量2554克的药物中，乌鸡（去毛爪肠）成分是640克，占25.1%。因此，如果单从药材重量的角度看，乌鸡在乌鸡白凤丸中占有25.1%的比重，大约1/4。

也许你会觉得，才1/4，看来乌鸡也没多少作用。其实不然，且不说与其他任何一个药物组分相比，乌鸡用量最大；单从中医君臣佐使的理论看，在整个乌鸡白凤丸的组方中，乌鸡是君药，其他药物无论是人参、黄芪，还是地黄、山药，都是为了配合乌鸡发挥疗效的。

乌鸡有什么疗效呢？根据《中华本草》记载，乌鸡可“补肝肾、益气血、退虚热”，是一味阴阳同调、补而不壅的药食同源药材。现代医学研究显示，乌鸡内含丰富的黑色素、蛋白质、B族维生素等多种氨基酸和微量元素，其中烟酸、维生素E、磷、铁、钾、钠的含量均高于普通鸡肉，胆固醇和脂肪含量却很低。乌鸡的血清总蛋白和球蛋白含量明显高于普通鸡，是营养价值很高的滋补品。

需要提醒的是，尽管乌鸡白凤丸是妇科滋补佳药，但毕竟还是药品，不是保健品。自觉身体虚弱的人，买只乌鸡回来吃是可以的，自行服用乌鸡白凤丸就不妥了。乌鸡白凤丸的适用人群是中医辨证为气血两虚、肝肾虚弱的患者，主要表现为身体瘦弱、腰膝酸软，或月经不调、白带量多等。另外，由于乌鸡白凤丸含有大量滋补药（人参、地黄、黄芪、鹿角胶等），感冒患者不宜服用，孕妇忌用。

（首都医科大学附属北京世纪坛医院药剂科副主任药师）