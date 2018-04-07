全国全科医学青年联盟成立

本报电 （罗 闻）“全国全科医学青年联盟暨全科医学青年专家培养项目”近日在广西启动。来自全国21个省市和港台地区的首批30名全科医学青年专家 入选该项目。

据悉，此次入选者将参与为期3年的学术培训项目，以提高自身在临床、教学和科研方面的能力；以此为基础开展临床标准的研究和制定，组织编写、翻译全科医学教材，达到培养全科医学青年精英、储备全科医学领军人物的目标。

肿瘤微创介入治疗大会召开

本报电 （朱 芸）“第九届中国肿瘤介入与微创治疗大会暨18届中国肿瘤介入大会”近日在天津举行。会议对当前肿瘤微创介入治疗现状与发展热点开展研究与探讨，交流微创介入治疗技术在肿瘤多学科治疗中的现状与发展前景，进一步推动肿瘤介入治疗的学科建设和规范化管理。

据介绍，微创介入技术目前已成为继外科学和内科学之后的第三大治疗手段，因其可最大限度保护器官组织正常功能情况下消灭肿瘤，八成肿瘤患者都可以接受治疗。

中国首个寨卡检测试剂批准

本报电 （张宪东）近日，我国研产的首个寨卡病毒核酸检测试剂——“之江生物寨卡病毒核酸检测试剂”，被世界卫生组织（WHO）正式批准，并纳入其官方采购名录。这也是全球第三个获得WHO批准的寨卡病毒检测试剂。

寨卡病毒是一种蚊媒黄病毒，疾病症状包括发热、皮疹、结膜炎、肌肉和关节疼痛、浑身虚弱和头痛。该检测试剂经过了新加坡国立大学医院和陈笃生医院的临床验证，试剂采用实时荧光PCR法，可以检测血浆、唾液和尿液样本，也是WHO 批准的三款寨卡病毒检测试剂中唯一可以检测唾液样本的试剂。