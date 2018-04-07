“崴脚致死”，“凶手”原来是它

今年2月，一名女记者小吴突然离世。去世的起因，就是因为崴了脚！几天之内便昏迷，12天就离开了人世！最终的结果是死于肺栓塞。

一个普普通通的崴脚，怎么就带来了这么严重的后果？来听听专家怎么说……

目前，人们对心梗、脑梗肯定不陌生，知道它们会造成猝死等严重后果，但有一个疾病，同样凶险而多见，就是肺栓塞。随着医学知识的普及，很多人已经知道，肺栓塞多发生于骨科、妇科等手术之后，但最近年轻记者崴脚后12天离世的消息让公众对肺栓塞的有了新的认识。

“肺动脉出现血栓，90%-95%的血栓都是从下肢来的，它会沿着下肢静脉进入下腔静脉，进而流向肺动脉，导致肺栓塞。”北京清华长庚医院血管外科主任吴巍巍教授介绍说，在整个引起死亡的血管性疾病中，肺动脉栓塞排在第三位，而且大多都是在短时间内就引发死亡。”

但是，有些人依然很不理解，腿和肺离得那么远，怎么腿有病会殃及肺？下肢静脉血栓与肺栓塞又有什么必然的联系？

致人死亡的第三杀手

肺栓塞是临床危重症，它有一个优雅却狰狞的名字-Slience Killer。

全球疾病死亡统计中，肿瘤第一，心梗第二，肺栓塞第三，事实就是如此残酷。但并不是每一个都会造成严重的后果。“崴脚引发肺栓塞是一个小概率事件，虽然大家对年轻的生命非常惋惜，但不必大张旗鼓的宣传。”北京医院呼吸与危重医学科周为副主任医师，更希望通过此事能够提高公众对肺栓塞认识。

肺栓塞，顾名思义就是血栓堵住了肺动脉。吴巍巍解释说，肺栓塞是因为先天或是后天原因导致深静脉血栓形成并发生脱落现象，脱落的栓子堵塞在肺动脉和它的分支上，造成肺部循环和呼吸功能障碍的一种临床综合征。

肺栓塞的症状与冠心病、肺炎、胸腔积液和脑卒中相似，疾病发作时使人呼吸困难、胸痛、晕厥甚至猝死等。大型肺栓塞的临床表现为明显的胸痛、呼吸困难甚至咳血的“肺梗死三联征”，比较容易识别；而弥漫性的小型肺栓塞则没有明显症状，人们一般不能及时发现，因此耽误了最佳的治疗时机。

据知，目前80%的早期肺栓塞患者没有临床症状，而致死性肺栓塞患者在死亡前得到明确诊断率极低，一旦发生，往往非常凶险，临床医生几乎没有时间去抢救患者。因此，肺栓塞又被医学界称为“沉默的杀手”。统计显示，约11%的肺栓塞患者在1小时内死亡，而经过死亡期过后的89%的肺栓塞患者中依然有8%至9%死于肺栓塞的复发。这给临床医生的诊治工作带来了很大困难。

一条腿肿更要注意

静脉血栓形成是多种病因综合作用的结果。周为介绍说，下肢深静脉血栓形成的三大因素：静脉血流滞缓、静脉壁损伤和血液高凝状态。除了骨科，在妇产科、神经外科以及普外科，静脉血栓塞也比较常见，主要是因为这些科室大型手术较多，而且术后患者一般需长时间卧床，比较容易发病。另外，恶性肿瘤、肥胖、心梗病史、中风或者充血性心力衰竭、怀孕等长途静坐旅客血液本身就处于一种高凝状态，更容易受到病魔的青睐。

下肢深静脉血栓大多是急性起病，主要的症状是下肢突然出现肿胀、疼痛，有血栓的下肢要比正常腿粗，小腿肌肉有明显的压痛。患者在走路时下肢会疼痛，严重时不能下地走路等。专家告诉记者一个判断下肢深静脉血栓的简单方法： 那就是看看是一条腿肿还是两条腿都肿。如果是单侧腿出现这些症状，就应考虑是否是下肢深静脉血栓形成造成的；如果双腿对称的肿胀、疼痛则可能是其他疾病引起的。

正常情况下，患者出现腿肿、疼痛等不适，第一反应就是“揉”，但对于血栓高危人群来说，这是一种极其错误和危险的行为。当血栓粘在血管壁上时，只会引起腿肿和疼痛，相对来说是安全，可控的。“一旦血栓经过挤压和揉搓后脱落，就会随着血流漂移到心脏，堵住重要的肺内血管，引发肺栓塞。”周为再三提醒，当出现这种状况时，千万不要擅自按摩、挤压下肢，更不要用力捶，因为不当的做法容易使血栓脱落，特别是下肢深静脉血管里的血栓，很有可能顺着血流流经心脏，最后“卡”在肺动脉里面，导致肺动脉的血流受阻，进而引发咳嗽、胸闷等症状，甚至窒息死亡。“最明智的选择就是去医院看医生。”

既然这么危险，那么一旦腿肿疼痛就要立即上医院吗？还是发现哪些具体的信号时再去医院？

“完全没有必要”。周为明确表示。首先，腿肿、疼痛日常生活中比较常见，千万不能草木皆兵，一有风吹草动就要上医院进行各种检查，可以根据上面的2个小窍门（直腿伸踝试验和腓肠肌压痛）在家自己先看看，近期有没有以下表现：近期卧床已经超过3天或近4周内做过大手术；两条腿相比时，患侧小腿最粗的地方明显增大；有深静脉血栓病史等。如果有以上表明就要尽快去医院了。

深静脉血栓的发生与患者的年龄、创伤程度、手术及术后制动时间有关。“但只要具备了其中的一个因素，就会发生连锁反应，最终导致肺栓塞发生。”吴巍巍分析认为，崴了脚不能运动，静脉血流淤滞，有可能发生静脉血栓甚至导致肺栓塞。“目前我们院已经正式建立了院内静脉血栓栓塞防控体系，对病人进行血栓风险评估和分级，鼓励手术后病人尽早下床活动，以预防深静脉血栓形成。”

牢记一个字，一生都无“栓”

肺栓塞还有个形象的名称“经济舱综合征”，顾名思义就是地方狭窄，久坐不动，尤其是乘坐国际航班，一飞就是十几个小时，对于有体征或病史的人来讲绝对是个威胁。有一项调查发现：对普通人而言，3-4小时以上的座位久坐就有可能发生深静脉血栓和肺栓塞；时间越长，发生深静脉血栓和肺栓塞的危险性就越高。

“事实上，静脉血栓是完全可防可控的。”中国工程院院士、中日医院院长、中华医学会呼吸病学分会主任委员王辰在多个场合反复强调指出。世界卫生组织也提醒，连续4个小时不运动就会增加患静脉血栓风险。所以，要远离静脉血栓，“动”是最有效的防控措施。

专家提醒大家，每坐一两个小时，就该站起身来活动活动筋骨。下肢、颈部、手腕和肩膀，都是特别需要留意的身体部位。长途旅行时一定要多喝水，一是可以稀释血液黏稠度，二是“被迫”运动一下。如果实在不方便走动，可以在座位上做勾脚动作，每一小时做一次，每次做十个，目的是让小腿的血液活跃起来，尽快挤压回心脏。另外，对于已经有过病史的人，建议穿上加压弹力袜，促进静脉循环，一般人则没有必要。

如果在旅行中或者打麻将时突然出现了下肢肿胀疼痛，很有可能深静脉形成了血栓，这时一定不要掉以轻心，应尽快到血管外科就诊，以免耽误病情，造成后遗症或危及生命！

链接

四种动作预防静脉血栓

足尖运动：坐立，将双脚脚尖着地，尽量与脚踝保持水平，以脚尖为支点带动足部向后上下移动10至15次。

按摩腿肚：左腿自然弯曲，弯下腰用左手轻轻按摩小腿肚10至15次，换右脚依次重复。可有效促进腿肚血液循环。

足跟运动：坐立，将双脚足跟着地，尽量贴近脚踝，以足跟为支点带动足部上下运动。向上移动时尽量向脚踝靠拢。重复10至15次。

抱膝旋转：坐立，双手抱住左脚膝盖，以脚踝为支点足部向左旋转5至10次，向右旋转5至10次，换右脚重复同样的动作。