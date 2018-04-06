重庆读者苏先生咨询：我患有慢性支气管炎，总是咳嗽，看到网上一个治咳嗽的方子：准备南杏仁15~20克、桑白皮15克、猪肺500克，将猪肺洗净切片，与南杏仁、桑白皮一起放入瓦锅中，加水适量煮开，加黄酒、细盐后再改文火炖2小时，弃渣吃肺喝汤，每日2次，两天吃完，一周可炖食1~2回，连服2周。想请问专家上方治咳嗽有根据吗？

成都中医药大学中医药情报部副研究员蒲昭和解答：无论外感咳嗽还是内伤咳嗽，皆与病邪导致肺失宣肃、肺气上逆有关。中医有“以脏养脏”之说，即食用动物内脏对人体相应器官有一定调理作用。本方中，猪肺有补肺气（强化肺功能）、润肺燥的功效。《本草纲目》中记载，猪肺“疗肺虚咳嗽、嗽血”。南杏仁又叫甜杏仁，主要功效是祛痰止咳、平喘润肠，因富含脂肪油、维生素及磷、铁、钙等成分，常吃有助保持体力、补充营养，对慢性支气管炎、肺气肿久咳嗽病人也有较好的润肺止咳功效。桑白皮能清泻肺热、止喘、利水消肿，主治肺热喘咳、吐血、水肿、脚气、小便不利。三味合用，能够清肺润燥、养阴止咳。

本方治疗因燥邪引起的干咳少痰（无痰），兼有大便燥结、咽干喉燥、心烦口渴等症状。慢性支气管炎、哮喘、肺气肿病人证偏热象者，选用本方有一定的辅助治疗效果。需注意，肺寒无火或风寒咳嗽者，不宜服用上方。