警惕！6种疾病时期喝牛奶最伤身

牛奶是公认的健康饮品，但其中的乳白蛋白、血清蛋白、免疫球蛋白等是特异性蛋白，易引起过敏反应，有些人喝后出现口周红斑、唇肿、口角疼痛、恶心、呕吐等症状，还有些人因为体内缺乏乳糖酶，喝后出现胀气、腹泻等乳糖不耐受症状。除了上述人群，还有一些特殊时期要慎喝牛奶。

腹泻期。当胃肠生理功能发生急性障碍或失调时，直接影响食物的消化、吸收与排泄，出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。这时应当停喝牛奶，因为其中含有乳糖。消化乳糖靠小肠黏膜细胞所分泌的乳糖酶，肠道发炎时，这层细胞受到破坏，身体暂时无法分泌乳糖酶。没有乳糖酶，乳糖不能得到分解，就会刺激肠道，加重脱水、腹泻等症状，并在大肠中引起胀气，不利于康复。需要说明的是，腹泻时可以喝酸奶，因为其中的乳糖已经被乳酸菌利用，同时乳酸菌还可以提供乳糖酶。

急性胆囊炎和急性胰腺炎发作期。进餐后，食物中脂肪、蛋白质的分解物可促进胰泌素和胆囊收缩素的分泌，从而引起胰液和胆汁大量分泌。急性胰腺炎发作时表现为急性腹痛、发热、恶心、呕吐、尿淀粉酶增高等症状，此时喝牛奶可加速胰液分泌，从而导致恶心、呕吐次数增加。急性胆囊炎发作期也不适合喝牛奶，进食应以清淡、易消化的食物为主，严格控制脂肪和胆固醇含量高的食物，待到身体恢复，可选择脱脂或低脂牛奶。

消化道溃疡发作期。牛奶中含有的蛋白质是一种强烈的促分泌剂，具有刺激胃酸的作用，尤其是高浓度的钙能促进胃泌素分泌，进一步促进胃酸分泌。消化道溃疡患者饮用牛奶后暂感舒适，过不了多久牛奶缓冲胃酸的作用被其明显刺激胃酸分泌的作用抵消，反而出现泛酸。因此，消化道溃疡患者病情严重时要暂停牛奶。病情稳定时喝牛奶一定要控制好量，每天最好在250毫升以内。

反流性食管炎发作期。反流性食管炎是由于反复发生的胃食管反流引起的，原因有食管裂孔疝、下食管括约肌压力减小、反复呕吐等。含脂肪较高的全脂牛奶、巧克力等可降低食管括约肌压力，反流性食管炎发作期应避免选用。

刚做完腹部手术。腹部及消化道部较大手术后，肠道处于低功能状态，需禁食。术后2~3天，肛门排气后，可给予少量流质饮食。刚开始进食时，应避免进食牛奶、薯类等胀气食物。

炎症性肠病发作期。炎症性肠病是一组病因不十分清楚的慢性非特异性肠道炎性疾病，包括溃疡型结肠炎和克隆恩病。炎症性肠病急性发作期应当禁食并给予全肠外营养。临床症状缓解，炎症反应消退后，开始进食仍应以低膳食纤维、低糖且不含乳糖的食物为主。因此，炎症性肠病发作期，膳食中应剔除牛奶。