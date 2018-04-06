气温大降 “三高”人群应及时补充辅酶Q10

这段时间，天气犹如过山车，忽高忽低的气温让众人措手不及。

季节交替对心脑血管疾病患者来说，绝对是一种严峻考验。因为气温落差明显会使人的血管收缩幅度加大，中老年人的血管本来就脆弱，如果预防不及时，很容易诱发心慌、心梗、高血压、冠心病、中风等心脑血管疾病。

因此，专家提醒中老年朋友，在季节交替时，要注意防寒保暖，更要注意心脏养护，尤其是“三高”人群，心脑血管病患者，脑力劳动者，吸烟、酗酒、应酬多、运动少等人群。

专家分析：

心脏健康与辅酶Q10含量相关

心脏就像一个发动机，身体的各个器官（包括大脑、肝脏、肾脏、手、腿等），都需要血液中的养分和氧气来濡养，心脏的作用就是把血液输送到全身。

血液是在不断循环的，一旦心脏这个“泵”出了故障，血液就不能完全到达全身，滞留的血液产生的负荷就会引发心脑血管疾病。如果将心脏比喻成一台“发动机”，那么辅酶Q10就相当于“油”，没有辅酶Q10，心脏就的日常运转就会受到影响。

据百度百科记载，当辅酶Q10含量下降25%，咽炎、牙周炎、乏力、肥胖症、衰老、免疫力降低等问题开始出现；当辅酶Q10含量继续下降时，心脏因能量匮乏而无法维持上佳状态，出现心脏收缩减弱、供血下降、跳动无力以及心肌缺血、缺氧等问题。

所以，中老年朋友，尤其是“三高”人群；心脑血管病患者；脑力劳动者；吸烟、酗酒、应酬多运动少等人群，都很有必要及时补充“辅酶Q10”。